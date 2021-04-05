هل تعاني من الإسهال؟.. إليك 8 أنواع من الشاي يمكن أن تعالجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الإسهال هو أحد هذه الأمراض التي يمكن علاجها في حالة الإسهال البسيط أو الحاد بمساعدة الأعشاب وبخاصة أوراق الشاي، بإضافة بعض المكونات التي تساعد على تحسين البراز بشكل كبير.

وبحسب تقرير نشره موقع onlymyhealth فإن هناك أنواع من الشاي تساعد على القضاء على الإسهال وتحسن من أداء المعدة.

كيف يؤثر الشاي على الإسهال؟

يعمل الشاي في الواقع كمعزز للمناعة في جسمك، يساعد في مكافحة الالتهابات وبعض أوراق الشاي غنية بالفلافونويد وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تقلل الإجهاد التأكسدي وتخفيف الالتهاب وتوفر فوائد صحية أخرى.

ويحدث الإسهال الحاد بشكل عام بسبب التهاب المعدة نتيجة لعدوى بكتيرية أو بسبب الآثار الجانبية لبعض الأمراض المعوية، ومن ثم، فإن أوراق الشاي توفر علاجًا جيدًا لعلاج الإسهال.

ما هي أوراق الشاي التي يمكن أن تمنع الإسهال؟

هناك عدد كبير من أنواع الشاي التي تساعد في علاج الإسهال اعتمادًا على المكونات المضافة وفوائدها الغذائية.

1. شاي الزنجبيل

يحتوي شاي الزنجبيل على جذور نبات الزنجبيل الذي يحافظ على القليل من الطعم الحار والإحساس بالوخز، ويحتوي أيضًا على مركب الزنجبيل الذي يقلل الالتهاب ويحسن عملية الهضم ويزيد من تدفق الدم، شاي الزنجبيل مفيد أيضًا للغثيان والبرد وما إلى ذلك.

2. شاي البابونج

يعتبر البابونج من أفضل أنواع الشاي في حالات الإسهال، عن طريق وضع أزهار البابونج في كوب من الماء الساخن، يمكن أن يعالج اضطراب معدتك ويجعلها هادئة، والسبب في ذلك هو تسريب البابونج الذي يقتل مسببات الإسهال، ويقتل مسببات الأمراض والطفيليات من خلال توفير خصائص مضادة للجراثيم.

3. الشاي الأخضر

من الشائع جدًا أن يتناول الناس الشاي الأخضر هذه الأيام خاصةً لتقليل الوزن، لكن قلة من الناس يعرفون أن الشاي الأخضر السبب الرئيسي هو مضادات الأكسدة الواقية، تخفف مضادات الأكسدة من مشاكل الجهاز الهضمي وتعالج الإسهال وآلام المعدة، كما يمكن للشاي الأخضر مع القرفة أن يكون فعالًا جدًا في تهدئة المعدة، ويساعد على التخلص من البكتيريا التي تحمل أعراض الإسهال.

4. شاي الشمر

يتم استخدامه بشكل متكرر في مراكز الرعاية الصحية الشاملة؛ يتكون شاي الشمر عن طريق تسخين بذور الشمر في الماء الساخن، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تمكن عضلات المعدة من الاسترخاء وتقليل التقلصات أثناء الإسهال.

5. شاي أعشاب قابض

تقلل الأعشاب القابضة في الواقع من إفراز المخاط والماء وتجفف أغشية الأمعاء، ما يساعد في علاج البراز وعلاج الإسهال، ويعتبر شاي الأعشاب القابض علاجًا رائعًا للتحسن الفوري للإسهال والبراز الرخو، عن طريق أخذ ملعقة صغيرة من أوراق العليق وضعها في الماء وشربها بانتظام نصف كوب كل ساعة لوقف الأعراض.

6. شاي النعناع

اشتهر النعناع منذ فترة طويلة بقيمه العشبية وكعلاج طبيعي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وهو شاي عشبي طبيعي يعالج مشاكل الجهاز الهضمي من متلازمة الأمعاء، يمكن أن يساعد في تهدئة الغثيان وتحسين مسار الجهاز الهضمي.

7. الشاي الأسود

هذا الشاي شائع جدًا وينصح الخبراء بتناوله أثناء الإسهال، أوراق الشاي من نباتات الكاميليا الجيبية التي تعطي نكهة قوية، ويساعد في علاج الإسهال غير البكتيري عند الأطفال، كما يقلل من البراز الرخو ومعدل التغوط، لكن يوصى بعدم شرب أكثر من كوبين من الشاي الأسود يوميًا لاحتوائه على مادة الكافيين، فيمكن أن يجعل الإسهال أسوأ إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

8. شاي الليمون

إنه أحد أنواع شاي الأعشاب الوحيد اللذيذ، فتعتبر النكهة الحامضة خيارًا جيدًا لعلاج الإسهال، أيضًا يمكنك تناول كوب من شاي الليمون كلما شعرت بألم في المعدة، شاي الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تقتل البكتيريا الفيروسية والالتهابات، يمكنك أيضًا تناوله مع العسل.

رأي الخبراء في الشاي كعلاج للإسهال

تقول أخصائية التغذية الخبيرة شويتا سينغ من مستشفى فاطمة في لكناو إن معظم أنواع الشاي لها جودة عشبية يمكن أن تساعد في تحسين الإسهال، مشيرة إلى أن الشاي الأسود وشاي البابونج وشاي الزنجبيل يعبروا من التوصيات الشائعة جدًا لأنها متوفرة بسهولة وهي فعالة جدًا في تحسين عملية الهضم.

وأضافت أن أوراق الشاي مثل شاي النعناع وشاي الليمون غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين مشكلة البراز الرخو، ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يشرب الشاي بكميات كبيرة لأن بعضها يمكن أن يكون له تأثير ضار على الصحة، منوهة إلى أن كل هذه الأنواع من الشاي يجب تناولها بدون حليب للحصول على نتائج فورية وأفضل.