كل ما تريدين معرفته عن أقراص منع الحمل المركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يعد استخدام وسائل منع الحمل أسهل الطرق للتحكم في خططك المستقبلية وعيش الحياة بالطريقة التي تريدينها.

كما أن هناك العديد من خيارات تنظيم النسل، بعضها يعمل على منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة، أو تثبيط جسمك عن إطلاق البويضات، لكن كل تقنية من وسائل منع الحمل لها نفس الهدف الأساسي وهو مساعدتك على تجنب الحمل في الفترة التي تحدديها.

ويوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد والعقم بـ"قصر العيني"، لـ"الخليج 365"، ما هي أقراص منع الحمل المركبة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

أقراص منع الحمل المركبة:

هي عبارة عن أقراص تحتوي على جرعات قليلة من هرمون البروجيستيرون والإستروجين ، يشبهان الهرمونيين الطبيعيين في جسم المرأة .

ويطلق عليها أيضا "الحبوب"، وتعمل أساسا على منع خروج البويضات من المبيضين، أي أنها تمنع التبويض.

كيفية تناولها لضمان فاعليتها:

خذي قرصا كل يوم

للحصول على الفاعلية القصوى، يجب أن تأخذ السيدة قرصا كل يوم، وتحافظ على استعمال شريط أقراص جديد في الوقت المناسب.

من الشائع حدوث تغيرات في الدورة الشهرية ولكنها غير ضارة، قد يحدث بعض الاختلاف في الدورة الشهرية في الشهور الأولي من الاستعمال، ثم تنتظم وفى الغالب تقل کمیتها.

ويؤكد عمرو حسن، أنه يجب على السيدة إذا نسيت قرصا تأخذه فور تذكره، عدم تذكر أخذ الحبة قد يزيد فرص حدوث الحمل وقد يتسبب في حدوث أعراض جانبية.

مميزات أقراص منع الحمل المركبة:

عند استخدام أقراص منع الحمل المركبة بدقة (عدم نسيان أخذ الأقراص)، فإن أقل من حالة حمل واحدة تحدث بين كل 100 سيدة يستخدمن أقراص منع الحمل المركبة.

- تعود الخصوبة فورا بعد التوقف عن استخدام أقراص منع الحمل المركبة.

- تتحكم السيدة في الاستخدام، كما يمكنها أن تتوقف عن تناولها في أي وقت دون مساعدة الطبيب عند رغبتها في حدوث حمل.

- لا تؤثر على العلاقة الجنسية.

جميع السيدات يمكنهن استخدام أقراص منع الحمل المركبة بفاعلية وأمان، وهن:

• من لديهن أو ليس لديهن أطفال

• في أي فترة عمرية سواء كن مراهقات، أو كن فوق 40 سنة

• اللاتي أجهضن حديثا

• المدخنات تحت سن 35 سنة

• اللاتي يعانين من الأنيميا (فقر الدم) في وقت الاستخدام أو اللاتي كن يعانين منها سابقا

• اللاتي يعانين من دوالي الساقين

• المصابات بفيروس نقص المناعة الآدمي سواء كن يعالجن بمضادات الريتروفيروس أو لا يعالجن.