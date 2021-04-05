تنسيق اللون الجوزي للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 10:49 مساءً - يُعَدُّ اللون البني بدرجاته من أساسيات عالم الموضة؛ فهو مثالي ومناسب لإطلالة بسيطة وجذابة، سواء كانت بأسلوب الكاجوال أو الكلاسيك، وللّون البني تميز خاص في عالم الأزياء؛ حيث يسهل تنسيقه مع الألوان الحيادية المختلفة أو الألوان المرحة لمظهر لا يُصَدَّق، فإليك فيما يلي كيفية تنسيق اللون البني الجوزي على طريقة مدونات الموضة المحجبات.



تنسيقات اللون الجوزي بالتنورة من دلال الدوب

دلال الدوب بالتنورة البليسية باللون الجوزي -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن التنورة من القطع المفضلة بشكل كبير للنساء المحجبات، يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار من المدونة الكويتية، دلال الدوب، التي تأنقت بتنورة بليسيه وبلوزة ومعطف طويل باللون البني بدرجة الجوزي، وأكملت مظهرها بحذاء بني مطبع وحجاب أبيض ناعم، وأطلت في مظهر شتوي ناعم بتنورة من الجلد البني مع بلوزة برقبة مرتفعة مصممة باللون البني الجوزي، وأكملت اللوك ببوت أسود وحقيبة من الجلد الأزرق، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ تنورة بليسيه بنية مع بلوزة باللون الأخضر الباستيل وبليزر بني، وأكملت الإطلالة بحذاء بكاروهات حيادية اللون وحجاب أبيض ناعم.

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رهف الشامي بإطلالات كاجوال عملية

تنسيق اللون الجوزي من رهف الشامي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص البلوغر والاعلامية المصرية، رهف الشامي، على مواكبة خطوط الموضة بأسلوب متجدد وأنيق، ومن وحي أبرز إطلالاتها ظهرت ببنطلون وبلوزة طويلين باللون البني الجوزي مع صديري أبيض وحذاء من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بحجاب منسدل مع حجاب أبيض مطبع لزي أنيق وبسيط، ونسقت في إطلالة عملية تيشيرت أبيض مطبعاً برسوم كرتونية مع بنطلون وحجاب باللون الأسود، وزينت مظهرها ببليزر باللون البني الجوزي المصمم من المخمل لأناقة عصرية راقية.

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علا عبد الحميد بإطلالات اللون الجوزي

فستان باللون الجوزي من علا عبدالحميد -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت مدونة الموضة والأزياء المصرية، علا عبد الحميد، في تنسيق الأزياء على اللون الجوزي في مشاويرها اليومية، ومنه اختارت تنورة باللون الجوزي مزينة بأزرار في المنتصف مع بلوزة سوداء، وأكملت اللوك بقبعة من القش واكسسوارات حيادية الألوان، وتزينت في الخيار الثاني بفستان باللون البني الجوزي مصمم بحزام للخصر وأزرار في المنتصف، مع حجاب بني وحقيبة من الجلد.

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سارة الدهيم بإطلالات عملية محتشمة

اطلالة عملية من سارة الدهيم - الصورة من حسابها على الانستغرام



لزي عملي محتشم وبسيط، يمكنك التألق على غرار البلوغر الكويتية، سارة الدهيم، التي تألقت بقميص بني مصمم بأسلوب مكشوف من منطقة البطن والصدر، وأكملته بأزياء واكسسوارات باللون الأبيض، وأطلت في اللوك الثاني بقميص أبيض تقليدي مع بنطلون من الجينز الأزرق ومعطف من الجلد البني.



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