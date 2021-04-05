كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 10:49 مساءً - تتميز ألوان أزياء الشتاء بالجاذبية والفخامة، لتناسب أجواء الشتاء الباردة، وتُضفي قدراً من الأناقة على مختلف الإطلالات.

وفي هذا الألبوم، تقدم لك "الخليج 365.نت" ألوان شتاء 2021 للرجال، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة أكثر فخامة وأناقة في فصل الشتاء.



اللون البني بدرجاته

اللون البني من Etro



يُعد اللون البني من أكثر ألوان الشتاء رواجاً، سواء في أزياء الرجل أو المرأة، حيث يُبدع المصممون من مختلف الماركات العالمية، في تقديم تصاميم جذابة وأنيقة تناسب فصل الشتاء، بدرجات اللون البني المختلفة.

وقدمت ماركة Etro العديد من التصاميم الجذابة لإطلالات لرجل لشتاء 2021، باللون البني، أعجبنا من بينها هذه الإطلالة المميزة، المكونة من بليزر طويل باللون البني الجملي، ذي 6 أزرار أمامية وياقة عريضة، مع بنطلون واسع باللون البني الفاتح، وفيست ذي فتحة صدر على شكل حرف V باللون الأخضر النيون مع اللون البنفسجي.

تابعي المزيد: أجمل بدلات صيف 2021 للرجل



اللون الأزرق بدرجاته

اللون الأزرق مع الرمادي من أرماني

يُعد اللون الأزرق من الألوان المُفضلة لدى الكثير من الرجال، نظراً لملاءمته لمختلف الإطلالات اليومية، وإمكانية تنسيقه مع قطع الأزياء المختلفة.

وقدمت الماركات العالمية العديد من الإطلالات الجذابة لشتاء 2021 باللون الأزرق، أعجبنا من بينها هذه الإطلالة من ماركة Giorgio Armani، المكونة من بليزر من المخمل باللون الأزرق الداكن (الكحلي)، مع خطوط عشوائية رفيعة باللون الأزرق الفاتح، وياقة عريضة من الساتان الأزرق الفاتح، إضافة إلى بنطلون مُصمم من قماش المخمل الأسود.

وجاء مع هذه الإطلالة، تصميم جذاب لقميص بأزرار جانبية، باللون الأزرق الفاتح، ذي رقبة عالية من المخمل الأسود، وأزرار جانبية باللون الأسود، لإطلالة أكثر عصرية واختلافاً.

تابعي المزيد: طريقة لبس القميص الجينز للرجل



اللون الأوف وايت

اللون الثلجي والأوف وايت من توم فورد

يُعد اللون الأبيض بدرجاته من الألوان المُفضلة في جميع فصول العام، وعلى الرغم من اعتماده بشكل أكبر خلال فصلي الربيع والصيف، إلا أن اللون الأبيض الأوف وايت، واللون الثلجي، لازالا من الألوان المُفضلة لدى مصممي الأزياء في تصميماتهم المختلفة لأزياء الشتاء.

وقدمت الماركات العالمية العديد من التصاميم الجذابة لشتاء 2021 باللون الأبيض الأوف وايت، أعجبنا من بينها تصاميم هذه الإطلالة من ماركة Tom Ford، المكونة من جاكيت قصير باللون الأوف وايت، ذي جيوب أمامية على الصدر، وياقة عريضة من الفرو، مع سحّاب أمامي، إضافة إلى اثنين من الجيوب الكبيرة على جانبي الخصر.

ونُسق هذا الجاكيت مع بلوفر ذي رقبة عالية من الصوف المضّلع بنفس لون الجاكيت، مع بنطلون باللون الأبيض الثلجي، وحزام من الجلد الأسود.

تابعي المزيد: موديلات بالطو رجالي 2021



اللون الرمادي

اللون الرمادي من فندي



يتميز اللون الرمادي بفخامته وجاذبيته، وهو ما يجعله من الألوان الأكثر استخداماً في تصاميم الأزياء الشتوية.

ولإطلالة جذابة وأنيقة باللون الرمادي، قدمت ماركة Fendi هذه الإطلالة المميزة لشتاء 2021، المكونة من معطف طويل باللون الرمادي، مُصمماً من ياقة عريضة وأزرار أمامية واثنين من الجيوب ذات الأغطية الكبيرة، مع بنطلون واسع باللون الرمادي الداكن، إضافة إلى بلوفر من الصوف، ذي رقبة عالية، وتصميم ذي خطوط عريضة، بدرجات اللون الرمادي الفاتح والداكن.

ونُسقت هذه الإطلالة، مع حذاء وحزام من الجلد الأسود، وحقيبة يد باللون الرمادي.

تابعي المزيد: للرجل أجمل أزياء ربيع وصيف 2021