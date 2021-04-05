بعد الموكب الملكي.. جورجينا طواف تنشر عدة صور لها من أمام أهرامات الجيزة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الموكب الملكي لعبور 22 مومياء مصرية ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لا يزال هو حديث الجميع، وصداه وصل إلى المشاهير والفنانين، وهو ما جعل الفنانة جورجينا طواف تنشر عددا من جلسات الصور لها من أمام الأهرامات بالجيزة حيث استعادت ذكريات الآثار المصرية.

أول ظهور لجورجينا طواف أمام الأهرامات

وظهرت جورجينا مرتدية فستان من اللون الأسود في واحدة من جلسات التصوير، له فتحة من الأمام ومن عند منطقة الصدر، وزينت شعرها الأسود المنسدل بتاج فرعوني من اللون الذهبي، وشاركت الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت جورجينا في تعليقها على الصورة، «لحظة غاية في الفخر، أن تكون مصريا»، وتفاعل معها عدد كبير من المشاهير والجماهير، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، «تحيا مصر»، و«بجد كانت لحظة فخر لينا كلنا».

جورجينا طواف في جلسة تصوير أمام الأهرامات

ونشرت جلسة تصوير أخرى، مرتدية بنطلون واسع من اللون الأبيض، وعليه توب أبيض مع شال من نفس اللون، وكتبت في تعليقها على الصور، «عارفة أن الموكب انتهى ولكن تأثيره مستمر».

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر التعليقات والإعجابات، وكان من بينها، «فعلا احنا حضارتنا أجمل حضارة»، و«أيوة فعلا كلنا فخورين ومش هننسى الموكب العظيم ده».

يذكر أن جورجينا طواف أثارت الكثير من الجدل خلال مشاركتها في مهرجان الجونة، بارتدائها فستان مكشوف، وجرئ، وهو ما جعلها حديث الجميع، وكانت أول مشاركتها الفنية هو مسلسل «الزوجة 18»، كما شاركت في مسلسل «خيانة عهد»، و«حواديث الشانزليزيه»، كما درست فن الباليه.