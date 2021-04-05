باحثة في العلوم الإنسانية: العمل الجماعي سر نجاح نقل موكب المومياوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نهى زهرة، الباحثة في العلوم الإنسانية، إنها كنت سعيدة برؤية الإعلامية جاسمين طه في تقديم حفلة نقل موكب المومياوات، مضيفة «والدها كان يعمل في الجيش المصري وكنت أرى حبه الدائم لعلم مصر وهو اللي انعكس عليها أثناء أداءها تحية العلم في المدرسة كل يوم في الطابور».

وأضافت «زهرة» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أن حدث نقل المومياوات كان عظيما جدا، مشددة على أن العمل الجماعي كان الأفضل في موكب نقل المومياوات وهو سر النجاح، كما أنه يعبر عن رؤية مصر الجديدة في ظل حنكة وإدارة جيدة من الإدارة السياسية.

وأشارت الباحثة في العلوم الإنسانية إلى أن مصر تمر بمرحلة تطور غير مسبوق على مختلف المستويات الاجتماعية والرياضية والفنية والتاريخية والتعليمية فنجلها كان سعيد بتقديمه في جامعة تنفذ النسق الأوروبي في التعليم الذي سيعمل على رفع مستوى التعليم في مصر ليضاهي التعليم في الدول المتطورة.

ونقلت الدولة المصرية السبت الماضي، مومياوات الفراعنة من المتحف المصري إلى متحف الفسطاط، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، ومدير منظمة اليونسكو ومدير منظمة السياحة العالمية، حيث تم نقل 22 مومياء إلى المتحف ليكونوا جاهزين للعرض بشكل أدق من المتحف المصري الذي سيظل محتفظا ببعض الآثار.