أستاذ تغذية علاجية: مشكلة زيادة الوزن تبدأ مع الشخص وهو جنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور عمرو عبدالمنعم، أستاذ التغذية العلاجية بطب القصر العيني، إن مشكلة زيادة الوزن والرغبة والمستمرة لدى بعض الأشخاص في تناول أطعمة غير صحية، تبدأ منذ راحل تكوين هذا الشخص حينما كان جنينا في بطن والدته، لأنها في الغالب خلال تلك الفترة التي كانت حاملا به، اعتادت أن تقدم له نكهات كثيرة من الأطعمة غير الصحية، وبالتالي اعتاد عليها.

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال لقائه الإثنين ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن بعض الأمهات تقع في خطأ كبير وتجعل طفلها يعتاد على الأطعمة غير الصحية، خلال مرحلة الرضاعة، موضحا أن الطفل يحصل على طعامه خلال مراحل تكوينه الأولى وخلال مرحلة الرضاعة، من الأطعمة التي تتناولها والدته.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية بطب القصر العيني، أن أي شخص يعاني من زيادة وزن، ويحاول أن يفقد هذه الزيادة عليه أن يعمل على تنظيم مواعيد تناوله للطعام مع الساعة البيولوجية مع مواعيد معينة يجعل جسمه يعتاد فيها حرق سعرات حرارية سوء بممارسة الرياضة أو أي نشاط، منبها أن تلك المسألة حين يتم ضبطها بالشكل السليم، يبدأ مخ هذا الإنسان في الاعتياد على استقبال إشارات في أوقات معتدلة، وبالتالي يرد على هذه الإشارات بأخرى تخبره أن عليه أن يتوقف عن الأكل ويكتفي بما حصل عليه.

وألمح أن مكافحة السمنة أو محاولة التخلص من أي وزن زائد، مرتبطة بشكل كبير بعلاقة أمعاء ومخ هذا الإنسان، فهذه العلاقة يجب أن تكون منضبطة ويعتاد الجسم على استقبال الطعام في توقيتات محددة وليس في أوقات عشوائية، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مجهود كبير، ولكن حين يتم الالتزام بهذا السلوك لفترة طويلة تحل المشكلة بسهولة.