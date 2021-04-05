شغل للبنات.. قاعة أفراح تطلب فني زغروطة بـ500 جنيه في الساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار إعلان وظيفي حالة من السخرية بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدما نشرت صفحة لإحدى شركات تنظيم الأفراح إعلانًا وظيفيًا للبحث عن عدد من الفتيات لوظيفة فني زغاريد مقابل راتب 500 جنيه في الساعة أثناء استقبال العرسان في قاعة الأفراح التابعة للشركة على أن يبدأن في إطلاق الزغاريد أثناء دخولهما القاعة.

وقال «مصطفى» أحد مسؤولي الشركة، «الصفحة اعتادت على تقديم محتوى ساخر يلقى الضوء على مواقف معينة تخص مجتمع الأفراح، وتحكي قصصا لافيهات للتسلية والتفاعل مع الجمهور، احنا بندور على حاجة تانية زي بنات يشتغلوا في السيلز أو حتى وظايف أخرى مختلفة لكن بطريقة تحمل طابع ساخر».

وأضاف مسؤول تنظيم الأفراح بالشركة في تصريحات خاصة لـ«هن»: نشارك جمهورنا عبر الصفحة بالعديد من المواقف التي تحدث في الأفراح وغيرها من الكوميكس واللقطات وبالفعل هناك أماكن متاحة للعمل، وبالنسبة للإعلان الأخير الذي نبحث فيه على بنات للعمل في وظيفة «فني زغاريد» هو فقط من أجل السخرية وتلقينا العديد من طلبات التقدم لوظيفة فني زغاريد بالفعل ومنهم من لا يعلم أن الإعلان من أجل الدعابة فقط أو بمعنى أخر طريقة جديدة في التسويق.

وكتب «عمرو» أحد مسؤولي الشركة عبر الصفحة الخاصة بها: «مطلوب للعمل براتب 500 جنيه في الساعة عدد 10 بنات (فني زغاريد) يزغرطوا للعرايس وهما داخلين القاعة»، المنشور الذي أثار موجة كبيرة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

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ودون «عمرو» مسؤول السوشيال ميديا بالشركة التي تقوم بتنظيم حفلات الزفاف: بعد تلقى العديد من طلبات التقدم للوظيفة نظرًا للإقبال الشديد على طلب الوظيفة من الجنسين تم غلق باب التقديم مؤقتًا لاكتمال العدد المطلوب لكن هناك وظائف أخرى متاحة الرجاء التقدم لها.