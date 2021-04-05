«صداقة وزواج انتهوا بحذف صور وإلغاء متابعة»..قصة أسما شريف منير ومحمود حجازي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل مصحوبة بحيرة كبيرة، أثارت الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصال أسما شريف منير والفنان محمود حجازي، وذلك على خلفية حذف الأولى لصورها مع زوجها، وإلغاء الثنائي متابعتهما لبعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب فى اعتقاد البعض بأنهما انفصلا.

إلغاء متابعة وحذف صور

وكان الأمر الذي أثار الغرابة، هو عدم احتفال الفنان محمود حجازي، بعيد ميلاد زوجته أسما شريف منير، إذ تجاهل تماما تهنئة زوجته أسما شريف منير بعيد ميلادها، ولم يضع لها أي منشور أو صور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعتاد، لتقم هي بحذف جميع صورهم عبر حساباتها، ليتصدر الثنائي محركات البحث جوجل.

ويستعرض «هُن» خلال السطور التالية قصة حب الثنائي أسما شريف منير ومحمود حجازي، من الارتباط والزواج لإلغاء المتابعة وحذف الصور.

صداقة ومدح وإشادة

بدأت العلاقة بين الثنائي بصداقة لمدة 4 أعوام، إذ قال محمود حجازي، عن أسما شريف مينر، «هي واحدة من أقرب أصدقائي، أروها قليلا من الحب فهي تستحقه، فهي خبيرة مكياج وملهمة، من نجاح لآخر صديقتي».

قراءة الفاتحة

وكانت أعلنت أسما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خطبتها من الفنان محمود حجازي، من خلال نشر صورة مجمعة بينهما، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله:«طيب إحنا قرينا الفاتحة، وإن شاء الله لما نتخطب هنقولكوا، عامة يعني بحبك».

ونشر حجازي عبر حسابه بموقع Instagram صورة تجمعه بأسما، وعلق عليها :« إن شاء الله هنحقق كل اللي بنحلم بيه.. بحبك».

الخطوبة

وكانت احتفلت أسما، ابنة الممثل شريف منير، في أكتوبر عام 2017، بخطبتها على الممثل محمود حجازي، في حفل عائلي بسيط، ونشرت، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، صور لهما أثناء ارتداء خاتم الخطبة، وظهرت بإطلالة رسمية مُرتدية جاكيت أبيض مع وضع تاج على شكل فراشة فوق رأسها.

حب من أول نظرة

وكانت كشفت أسما، عن كواليس علاقتها بالفنان محمود حجازي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال مشاركة الصورة الأولى التي جمعت بينهم قبل 3 أعوام من زواجهم، قائلةً «دي أول صورة أتصورها معاك كانت من 3 سنين، ودي أول مرة نحس إننا هنتكعبل في بعض».

الزواج

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، ونشر المصور حسام عبدالقادر، لقطات فوتوجرافية من حفل زفاف حجازي وأسما شريف منير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت العروس بفستان أبيض واسع، تميز بكونه منقوشًا ومزينًا بحزام متوسط الحجم من توقيع دار الأزياء العربية غبريال وليلى.

محمود حجازي: كنت مستني اللحظة دي

ووجه الفنان الشاب محمود حجازي رسالة لزوجته، أسماء شريف منير، عقب احتفالهما بالزفاف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر الفنان، عدة صور من الزفاف، وعلق عليها قائلًا: «كنت مستني اللحظة دي، بحبك»، متابعًا: «ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ليا يا أجمل بنت في عنيا».

فيما ردت العروس، عبر حسابها الشخصي قائلة: «نصيبي، وراء كل رجل عظيم إمرأة تحتوي وتبني وتقف أمام كل التحديات».