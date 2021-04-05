استبدل الصودا بالمياه.. 7 بدائل غذائية صحية لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يؤدي التحول إلى نظام غذائي صحي إلى تحسين صحتك الجسدية والعقلية فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

فيما يلي بعض المقايضات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن، يستعرضها موقع timesofindia.

دقيق الشوفان بدلاً من الجرانولا

في حين أن الجرانولا تصنع وعاءًا لذيذًا من الإفطار، إلا أنها يمكن أن تكون مليئة بالسعرات الحرارية، لذلك، انتقل إلى دقيق الشوفان الغني بالألياف ويعمل على إنقاص الوزن.

استبدل الماء بدلًا من الصودا

الصودا مليئة بالسعرات الحرارية ولا تحتوي على مغذيات مهمة، في حين أن الماء يبقيك رطبًا وممتلئًا لفترة أطول من الوقت، مع مراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

خبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض

يحسن خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف من صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على الأطعمة عالية السعرات الحرارية في مكانه.

الاسباجيتي بدلا من المعكرونة البيضاء

غنية بفيتامين C والألياف وحمض الفوليك، كما تحتوي المعكرونة الاسباجيتي على سعرات حرارية أقل من المعكرونة البيضاء.

رقائق اللفت بدلًا من رقائق البطاطس

إذا كنت تحب مضغ شيء مقرمش، فبدلاً من رقائق البطاطس، انتقل إلى رقائق الكرنب، فهي لا تحتوي على العناصر الغذائية فحسب، بل تحافظ على السعرات الحرارية الزائدة بعيدًا عن التراكم في جسمك.

سلمون مشوي فوق شريحة لحم

السلمون المشوي غني بالبروتين وأقل بكثير من الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء، مما يجعله أفضل غذاء لفقدان الوزن.

العنب بدلاً من الزبيب

بدلًا من تناول حفنة من الزبيب، استبدلها بمضغ وعاء من العنب، فهي ليست طازجة فقط ولكنها رائعة أيضًا لفقدان الوزن.