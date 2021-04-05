الطفح الجلدي يضرب 74% من مصابي كورونا.. انتبه للعلامات الجلدية المصاحبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن يكون الطفح الجلدي الناتج عن فيروس كورونا أول مؤشر على وجود عدوى للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ويمكن أن يظهر هذه الطفح الجلدي في أي مكان على الجسم، مصاحبًا بعلامات أخرى، وفقًا لما ذكره موقع express.

ويعاني 17٪ من المصابين بكورونا من طفح جلدي قبل ظهور أي أعراض أخرى، على الرغم من أن الطفح الجلدي عادة ما يكون مثيرًا للحكة ويمكن أن يؤدي إلى قلة النوم، إلا أنها لا تبدو كلها متشابهة.

ووجدت دراسة Covid Symptom أن الطفح الجلدي يؤثر على ما يقرب من 10 في المائة من الناس "في مرحلة ما من مرضهم"، في حين أن 17 في المائة من الناس يعانون من طفح جلدي كوفيد في بداية الإصابة، فإن 47 في المائة من الناس يعانون من طفح جلدي جنبًا إلى جنب مع علامات أخرى لفيروس كورونا، منها السعال المستمر والحرارة العالية، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

بالنسبة لـ 35 بالمائة من الأشخاص، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي لكورونا بعد أسابيع أو أشهر من اختبار إيجابي للمرض، فيشمل الطفح الجلدي المصاحب لفيروس كورونا ما يلي:

-الحرارة شائكة

هذا الطفح الجلدي على غرار جدري الماء هو الطفح الجلدي الأكثر شيوعًا، ويظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة مثيرة للحكة.

يمكن أن تحدث هذه الآفات في أي مكان من الجسم ، ولكنها تبدأ عادةً حول المرفقين أو الركبتين، أو مؤخرة اليدين والقدمين، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتقشر النتوءات الحمراء أو تبكي أو تشكل بثورًا، لكن لاحظ أن هذا النوع من الطفح الجلدي لا يظهر على الوجه.

-الشرى

هذا الطفح الجلدي من نوع خلايا النحل هو ثاني أكثر أنواع الطفح الجلدي Covid شيوعًا، والذي يظهر فجأة على شكل نتوءات بارزة على الجلد.

تأتي هذه النتوءات وتختفي بسرعة - عادةً خلال ساعتين - وتشعر بحكة شديدة، ومن المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بالشرى من حكة شديدة في راحتي اليدين أو باطن القدمين.

يمكن أن ينتشر هذا الطفح الجلدي أيضًا على الوجه، مما يؤدي إلى انتفاخ الشفتين والجفون.

-يشبه النخالية الوردية

يؤثر هذا الطفح الجلدي الحساس للضوء على الوجه أو الرقبة، ويظهر على شكل بقع بيضاوية وردية أو حمراء من الجلد المتقشر.

-التهاب الأوعية الدموية

يحدث هذا النوع من الطفح الجلدي عندما تلتهب الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد وتتلف، ويمكن رؤيته في حالات كورونا الشديدة التي تتطلب دعمًا في المستشفى.

-تورم الأصابع

عادةً ما يُرى ما يُسمى بـ Covid إصبع وأصابع القدم (تورم الأصابع) في الطقس البارد مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إمدادات الدم، ومع ذلك، فإن تورم الأصابع يحدث بشكل متكرر في الطقس الدافئ بين المصابين بكورونا.

يظهر تورم الأصابع على شكل نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين وراحة اليد، تميل هذه الآفات إلى أن تكون مؤلمة، لكنها لا تسبب الحكة.

قال الباحثون في دراسة أعراض كوفيد: "الطفح الجلدي كوفيد يمكن أن يكون عنيدًا وقد يتطلب دواءً موصوفًا"، كما تظهر البيانات من مشروعهم البحثي أن الطفح الجلدي قد يظهر مرة أخرى في غضون أيام قليلة من تلقي لقاح كورونا.