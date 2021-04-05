كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 07:34 مساءً - يميل الجلد حول العينين وكذلك الجفون على وجه الخصوص، إلى التدلّي والتراخي جرّاء عوامل عدّة. مما يؤثّر سلباً على جمال العينين، فتبدو حزينة ومُتعبة. عدا عن منح المرأة سناً متقدماً. وعادًة، يصعب التخلّص من هذه المشكلة من دون التدخّل الجراحي، بخاصّة إذا تفاقمت المشكلة. لذلك، استفيدي من كنوز الطبيعة قبل فوات الأوان، واستخدمي أفضل مكوّناتها في وصفات شدّ الجفن العلوي للعين، تُغنيك عن حقن البوتوكس.



وصفات شد الجفن العلوي للعين تُغنيك عن حقن البوتكس

التخلّص من الجلد المترهّل في الجفن العلوي للعين بمكونات طبيعية

مكونات طبيعية ذات خصائص مُفيدة في علاج مشكلة ترهّل الجلد، يُمكنك استخدامها بوصفات منزلية، تُساعدك في شدّ الجفن العلوي.



وصفة الخيار لشدّ الجفن العلوي

يُفيد الخيار في شدّ الجلد المترّهل في منطقة الجفن العلوي للعين

يُعد الخيار غني بحمض الأسكوربيك وحمض الكافيين، وعلاج ممتاز لترهّل الجفون، ويُساعد في الحد من الالتهابات وشدّ الجلد، كما أنه يُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة، ويُطبق وفق الآتي:

قطعي قطع الخيار ثم ضعيها على عينيك.

اتركي قطع الخيار على عينيك لمدة 20 دقيقة.

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وصفة الصبار "الألوفيرا"

يحتوي الصبار على خصائص فعّالة في شدّ الجفن العلوي للعين

يُساعد الصبار في تلطيف البشرة وزيادة مرونتها، ويمكن أن يُساعد في شد الجفون المتدلية، ويُستخدم وفق الآتي:

خذي أربع ملاعق كبيرة من الزبادي، وأربع ملاعق كبيرة من جل الصبار، وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع شرائح الخيار.

اخلطيهم معًا لعمل معجون كثيف وضعي المعجون على جفونك.

اتركي المعجون على عينيك لمدة 20 دقيقة.

اغسليه بالماء البارد.



وصفة بياض البيض

يُعد البيض، بخاصة الزلال من العلاجات الفعّالة في شدّ الجفن العلوي للعين

يحتوي بياض البيض على البيوتين والكولاجين الضروريين للحفاظ على مرونة الجلد، ويُعتبر علاجًا منزليًا فعالًا لمنع ترهّل العيون، ويمكن أن يؤدي تطبيق بياض البيض موضعيًا على الجفن العلوي إلى تقليل الترهل على الفور، ويُستخدم كالأتي:

تأكدي من أنَّ جفونك نظيفة تمامًا، بدون مستحضرات تجميل، وقبل أي شيء آخر، يجب أن تكون جافة.

خذي قطعة قطن وانقعيها في بياض البيض.

دعي القطن يمتص البيضة، ومن ثم، ضعيه على جفنك برفق.

اتركي بياض البيض يجف قبل غسله بالماء البارد.

ستلاحظين أنَّ الجلد حول الجفن يرتفع ويصبح مشدودًا في أقل من 3 أيام.

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وصفة العنب

يُساعد العنب في شد الجفن العلوي للعين

يُعتبر العنب العلاج الأسهل والأوفر لعلاج الجفون المترهّلة، ويحتوي على كميات عالية من مادة البوليفينول مثل ريسفيراترول، ويتكوّن من خصائص مضادة للشيخوخة، وإنَّ إضافة العنب في النظام الغذائي وتطبيق عصير العنب على الجلد لا يمكن أن يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد فحسب، بل يُقلّل أيضًا من ترهل الجفون العلوية.



وصفة الماء البارد والثلج

وصفة الماء البارد والثلج لعلاج ترهّل جلد الجفن العلوي المترهّل للعين

الماء البارد، يُعتبر من العلاجات الفعّالة لشد الجفون المترهّلة، كما يُساعد وضع أكياس الثلج في تقليل الالتهاب عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وسيزيد الماء البارد ومكعبات الثلج من الضغط على الجلد ويرفع الجلد حول جفونك، حاولي غسل عينيك وفركهما بالماء البارد.

النوم السليم

إذا كنت تفتقرين إلى قسط كافٍ من النوم، فمن المنطقي أن يظهر الإرهاق والتوتّر على جفونك، لذا يجب أن تمنحي نفسك ست ساعات من النوم المستمر، وإذا واصلت هذا الروتين، ستلاحظين فقط أنَّ جفونك المترهلّة تختفي.

ممارسة تمارين العين

يُفيد أداء التمارين لبضع دقائق باستمرار في التخلّص من الجفن العلوي المترهّل للعين

حاولي تحريك عينيك في حركات على شكل رقم ثمانية أو لفّ عينيك للقيام بدوران كامل. وتذكّري، لكي تعمل تمارين العين معًا، عليك أداء التمارين لبضع دقائق باستمرار أثناء استيقاظك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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