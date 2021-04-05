كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 07:34 مساءً - تُعتبر يديك أكثر عُرضة من أي جزء آخر من جسمك للتشقّق والجفاف، جرّاء استخدام المنظّفات الكيماوية والصابون القاسي، عدا عن الاستخدام المتكرّر للمياه. مما يؤدي الى زيادة خطر جفاف اليدين وتشقّق الطبقة السطحية من الجلد. ولتفادي مشكلات البشرة، بخاصّة علاج جفاف اليدين من المنظفات، استفيدي بما زوّدتنا به الطبيعة.



علاج جفاف اليدين من المنظفات بوصفات طبيعية



ثمّة العديد من الخلطات الطبيعية، التي يُمكننا الاستفادة منها لعلاج جفاف اليدين، فضلًا عن منح البشرة ملمساً ناعماً. ولعل، أهمها:



الليمون والعسل

يُفيد الليمون والعسل في ترطيب اليدين وعلاج مشكلة جفافهما

يعمل الليمون والعسل على ترطيب بشرة اليدين بشكل فعّال وتفتيح لونها، ويستخدم من خلال مزج كميات مناسبة من العسل وعصير الليمون بشكل متجانس، وتدليك اليدين بالمزيج لمدة خمس دقائق، قبل غسلهما وتجفيفهما بشكل جيد. ولا تنسي ترطيبهما بكريم غني بخصائص فعّالة لتغذية البشرة.

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زيت الزيتون

زيت الزيتون فعّال في منع جفاف اليدين

يُعتبر زيت الزيتون مكوّنًا غنيًا بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تحافظ على صحة اليدين، ونعومتهما. وذلك، من خلال القيام بعملية التدليك بزيت الزيتون لمدّة 5 إلى 10 دقائق. كرّري الوصفة مرّتين في اليوم.



زيت اللوز الحلو

يُساعد زيت جوز اللوز في حماية اليدين من الجفاف

يحتوي زيت اللوز الحلو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المُفيدة والفعّالة في ترطيب اليدين ونعومتهما، ويستخدم من خلال تطبيقه بشكل مباشر على اليدين، ثمّ نتركه فترة من الزمن حتّى يجفّ، كرّري الوصفة مرّة واحدة أو أكثر في اليوم.



زيت الآذريون

يمكنك تحضير كريم وقائي عن طريق خلط بضع قطرات من زيت الآذريون مع هلام الصبار، ووضع المزيج على يديك وتدليكهما، ويمكن تخزين الكريم المتبقي في وعاء زجاجي معقمّ يُحفظ في مكان بارد وجاف.



زيت جوز الهند

يُفيد زيت جوز الهند في حماية بشرة اليدين من الجفاف؛ لاحتوائه على أحماض دهنية مشبّعة



يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية مشبّعة لها خصائص مُطريّة، ويُعد من الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل بشكل جيد في علاج جفاف اليدين. ويُعتبر فعالًا في ترطيب البشرة بشكل كبير. ويستخدم من خلال تطبيقه بشكل مباشر على اليدين، وتركه لمدة 15 دقيقة حتّى يجف. كرّري الوصفة مرّة واحدة أو أكثر في اليوم.

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خل التفاح

يُساهم خلّ التفاح في تقشير خلايا الجلد الميّتة. وبالتالي، يحافظ على نعومة اليدين، حيث توضع قطرات من خل التفاح على اليدين ليلًا، وتُفرك لمدة ربع ساعة.



زيت الأرغان

يُساهم زيت الأرغان في منع جفاف البشرة وترطيبها

يحتوي زيت الأرغان على مواد مضادة للأكسدة غنية بفيتامين E، والكاروتينات، وأوميغا 6 وأوميغا 9، ويمكنك إما دمجه مع نوع جيد من الزيوت (زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا) أو مع العسل لتجديد بشرتك. ويستخدم من خلال تطبيقه بشكل مباشر على اليدين، وتركه لمدة 15 دقيقة حتّى يجف. كرّري الوصفة مرّة واحدة في اليوم.



نصائح هامة لمنع جفاف اليدين

استخدام القفازات الواقية الطبيعية في الأعمال المنزلية، كلما أمكن ذلك.

تجنّب المنتجات التي تحتوي على الكحول والبارافين والبارابين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى.

ترطيب اليدين بكريم مرطب وبشكل مستمر بعد غسلهما بالماء، واختيار صابون غير معطّر لغسل اليدين.

وبشكل مستمر بعد غسلهما بالماء، واختيار صابون غير معطّر لغسل اليدين. يُفضّل غسل اليدين بالماء الفاتر؛ لأنَّ الماء الساخن جدًا أو البارد يؤديان إلى إتلاف الجلد وتجفيفه.

تقشير اليدين مرّة كل أسبوع؛ وذلك لتهدئة البشرة الجافة، والخشنة، والحفاظ على اليدين ناعمتين، وصحية.

تجنّب غسل اليدين بشكل مفرط؛ تفاديًا لعدم تشقّق اليدين وجفافهما.

استخدام واقي الشمس وتوزيعه على اليدين، لا سيما في فصل الصيف.

شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يوميًا؛ للحفاظ على صحّة بشرة اليدين، وحمايتها من الجفاف.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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