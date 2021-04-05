«جالها انهيار عصبي».. اليوتيوبر نور ستارز تدخل المستشفى عقب خلافها مع نارين بيوتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نوبة بكاء شديدة دخلت بها اليوتيوبر نور ستارز، عقب المشاحنات الإلكترونية بينها وبين اليوتيوبر نارين بيوتي، والتي رصدها عدسة هاتفها المحمول، إذ قالت خلال مقطع فيديو مصور، لا يتعد مدته دقائق، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ دافعت عن نفسها، فيما هاجمت الأخرى.

نور ستارز باكية: في ناس عم تحفر لي.. وبتتعدى على اسمي

وقالت اليوتيوبر، خلال مقطع الفيديو المصور، التي ظهرت به، «أنا بعرف قديه فيه دراما واذا حكيت بتعرفوا شو بيصير، فيه أشخاص عم تحفرلي، هالدموع مو دموع تماسيح أو تمثيل، نور جيتها على دبي أذت كتير عالم ما بعرف ليه، العالم والمتابعين مش أغبيا، دايماً بيوصلني حكي بس ما بعرف ليه، يعني ماني اكلة من رزقك ولا أذيتك، لما شفتك بالصالون قلتلك شو عم حضر لرمضان لان ما عندي شي مخبى انا هيك بحياتي ما اتعديت على حدا، أنا اللي أذاني إنها إتعدت على إسمي».

بعد الحالة السيئة التي كانت بها اليوتيوبر، نور ستارز، تعرضت لصدمة عصبية أدى لدخولها أحد المستشفيات، وكان شارك أحمد النشيط، صورة لها من داخل المستشفى، وأرفق تعليقًا قال خلاله،« الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله كل الأمور تعدي على خير يا رب».

كواليس الخلاف بين نور ستارز و نارين بيوتي

وكان وقع خلاف شديد وصل حد المشادة الإلكترونية، بين اليوتيوبر نور ستارز ونارين بيوتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام كل منهما بالظهور في مقاطع فيديو مصورة، وتبادل اتهامات عدة بينهما.

وبدأت القصة بين نور ستارز ونارين بيوتي، من خلال «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حينما قالت نور: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبالبرتقالة اللي ماسكتلك الكاميرا، وصلني كلامكم كله وما حبيت صدق وقلت عادي، بس هلا خلص، طفح الكيل، الله موجود والناس شايفة».