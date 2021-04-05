لا ترميها بعد الآن.. 6 فوائد مهمة لبذور البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اقترب فصل الصيف وحان الوقت للاستمتاع ببعض الفواكه الموسمية الرائعة مثل البطيخ، حيث يعد من أكثر فواكه الصيف المحببة والمفضلة لدى الكثيرين.

وتعتبر بذور البطيخ من المكملات الغذائية التي يتم تحضيرها عن طريق التجفيف جيدا وشيّها في مقلاة، ثم تخزينها لعدة أيام في عبوات محكمة الإغلاق، حيث يمكن أن تكون خيارًا صحيًا ولذيذا لتناول الوجبات الخفيفة لأولئك الذين يشعرون دائمًا بالجوع.

كما يمكن إضافتها إلى السلطات أو المكسرات الأخرى للحصول على فائدة إضافية، وإذا كنت لا ترغبين في تناولها كبذور، فحوليها إلى مسحوق للاستمتاع بنفس النكهة والعديد من الفوائد الأخرى التي نستعرضها لكِ وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- مفيد للقلب والمناعة:

ترتبط بذور البطيخ أيضًا بمناعة أقوى وصحة أفضل، نظرًا لوجود المغنيسيوم ، كما يمكن لهذه البذور أيضًا علاج ارتفاع ضغط الدم المرتبط مباشرة بصحة القلب.

- تقوية عظامك:

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من المعادن مثل النحاس والمنغنيز والبوتاسيوم، وهذه المعادن تساهم في جعل عظامنا أكثر صحة.

- تعزز التمثيل الغذائي:

بسبب احتوائها بالعديد من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكل هذه العناصر تساعد معًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

- جيدة لمرضى السكر:

هذه البذور السوداء مفيدة للسيطرة على مرض السكري، ومن المعروف أنها تقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبالتالي تناولها يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

- تمنحك بشرة متوهجة:

تحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة شيخوخة الجلد المبكرة، ما يمنحك بشرة نضرة ومتوهجة.

- تحسين صحة الشعر:

تمتلئ البذور بالبروتينات والحديد الضروريان لتحسين ملمس وكثافة الشعر، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم ، فإنها تجعل الشعر صحيًا وهذا بدوره يمنع تساقط الشعر وتلفه.