نور ستارز تتهم نارين بيوتي بالسرقة: طفح الكيل.. واليوتيوبر ترد باكية: إنتي مريضة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشادة إلكترونية وقعت بها اليوتيوبر والإنفلونسر نور ستارز ونارين بيوتي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام كل منهما بالظهور في مقاطع فيديو مصورة، وتبادل اتهامات عدة بينهما.

نور ستارز تتهم نارين بيوتي بالسرقة: طفح الكيل

بدأت القصة بين نور ستارز ونارين بيوتي، من خلال «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حينما قالت نور: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبالبرتقالة اللي ماسكتلك الكاميرا، وصلني كلامكم كله وما حبيت صدق وقلت عادي، بس هلا خلص، طفح الكيل، الله موجود والناس شايفة».

وتابعت اليوتيوبر، نور ستارز، قائلةً، «انتي موهمك فيديو أو فكرة، لأنك يا ما أخدتي مني أفكار، وأنا أخدت وعادي هذا عالمنا باليوتيوب، انتي بدك تدخلي مع نور بدراما تغطي على درامتك انتي بس وبرتقالتك المعفنة وفضائحكم بس الله كبير وشايف ويمهل ولا يهمل يا مريضة».

وتبعت القصة والحرب الإلكترونية، مقطع فيديو قصير لا يتعد مدته 6 دقائق، ظهرت خلاله اليوتيوبر نارين بيوتي، وهي تبكي، قائلةً، «أنا بعرف إنه عم تحضر الستوري هلأ، أنتي مريضة وبحاجة للمساعدة، ما عم بحكي هالشي مشاني عم بحكي مشانك، إنتي خطيرة على المجتمع بشكل عام، لازم تركزي على حالك، إذا إنتي حدا فاشل رح تضلي فاشلة لأن ما عم تطلعي كيف تكوني حدا أحسن، قابلتك من كم يوم بصالون الشعر وفكرتك حدا منيح حكيتك بمشاريعي، اليوم بتعملي نفس الشي، إنني وحدة مكتئبة».

نور ستارز ترد على نارين: العبي دور البريئة

وردت اليوتيوبر نور ستارز، عبر خاصية«استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «العبي دور البريئة بس افعل خيرًا أو شرًا فسيرده الله يومًا».

وتابعت نور خلال منشورها، قائلةً، «البارحة كتبتلكم إني مش بخير، وكتبت هالمقولة وكنت حاسة وعارفة بلعبتكم وكما تدين تُدان».