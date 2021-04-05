«كيد النسا».. 6 رسائل ردت بها زوجة سعد الصغير الأولى على زواجه من «برلنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس، تجدد الجدل حول حياة المطرب الشعبي سعد الصغير، بعدما أعلنت الفنانة برلنتي عامر، زواجهما، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تهنئة المطرب الشعبي لزوجته الأولى «أم محمود» بعيد ميلادها.

ففي الوقت الذي تحتفل فيه «أم محمود» الزوجة الأولى للمطرب الشعبي سعد الصغير، بعيد ميلادها، فجرت «برلنتي» المفاجأة الصادمة بزواجهما، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، بتهنئة «الصغير» لها في عيد ميلادها، أيضًا، والاعتراف بزواجهما «برلنتي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي مراتي.. ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية».

ساعات قليلة فصلت بين حالة الفرح التي عاشتها، نور الهدى، الزوجة الأولى والمعروفة أيضًا باسم «أم محمود»، وحالة الصدمة التي انتابتها، وسرعان ما عبرت عنها ببعض المنشورات لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

6 رسائل من أم محمود للرد على زواج سعد الصغير

«6 رسائل» كانت طريقة «أم محمود» للرد بها على معرفتها بنبأ زواج زوجها من أخرى، لتثير تعاطف أصدقائها الذين سرعان ما حاولوا تطييب خاطرها ومواساتها.

وكان من ضمن ما شاركت به «أم محمود»: «عارف إيه الفرق بين الحيوان والإنسان.. الفرق أن الحيوان ممكن يغدر بيك لو جاع إنما بيغدر بيك لما يشبع»، لتعلق الزوجة الأولى على المنشور «صح والله»، وفي منشور آخر «فيه ناس مهما حاولت تعدل نظرتك فيهم تحسهم بيقولولك لأ متحاولش».

وأيضًا نشرت نور الهدى، صورتها برفقة أبنائها من سعد الصغير، معلقة عليها «عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إنى فعلا عرفت أربى رجالة أتشرف بيهم سندي وعمري كلو دول تربيتي وشقى عمري كلو.. توتى وحودة ومنه ومودى.. يارب يدينى طولت العمر وأفرح بيكو وأعيش وأربي عيالكو زى ماربتكو».

وكانت آخر ما نشرته «حسبي الله ونعمه الوكيل يارب أشوف فيكو يوم يارب».

وكسبت «أم محمود» تعاطف أصدقائها الذين حاولوا تهدئة أمرها، فكانت من بين التعليقات التي تلقتها: «كبري دماغك أنتي زي القمر وليكي كتير ناس بتحبك وأولهم أولادك» «حبيبتي ربنا يبعد عندك أي شر يا أجمل نور في الدنيا» «إحنا مقدرين اللي أنتي فيه ربنا يعيينك».

من هي زوجة سعد الصغير الجديدة؟

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير الجديدة.

- في العام 2016 كان ظهورها الأول على الشاشة من خلال مسلسل «نوايا بريئة»، وهو من إخراج سيف يوسف.

- شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية ومنها (كلمة سر.. عشان خارجين وسقوط حر، ورمضان كريم، وولاد إمبابة).

- شاركت سعد الصغير، قبل ذلك، في مسلسل «ولاد إمبابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وفي مرحلة الشباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.

- قدمت أيضًا عددا من الكليبات، منها ما طرحته مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «بالسلامة» من توزيع إسلام ساسو، وهي من أغاني المهرجانات.

- اعتادت نشر صورها الجريئة عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، ويتابعها أكثر 2500 متابع.

- تعرف نفسها أيضًا على «إنستجرام»، أن من هوايتها التمثيل والقراءة والسفر والتسوق.

– هي أم لطفلين 6 و9 أعوام، وبينهم وبين سعد الصغير علاقة طيبة.