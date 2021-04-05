3 أحداث حزينة أبدلت فرحة أسما شريف منير بعيد ميلادها: كل سنة بتكون صعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مع أول ساعة في عيد ميلادي.. أتمنى إن السنة دي تكون أفضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للأفضل يا رب» كلمات بسيطة استقبلت بها أسما شريف منير، عامها الجديد، ووسط أسرتها شاركت متابعيها بلقطات من احتفالها بعيد ميلادها البسيط.

«وداعًا لسنة عدت وأهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب» أتبعت «أسما» منشورها ترحيبًا بعامها الجديد، الذي يأتي متزامنًا مع بعض الأحداث التي أضافت طابع الحزن والصدمة.

البداية من ذكرى رحيل والدة «أسما» التي تتزامن مع عيد ميلادها، والمفاجأة الأصعب هي أنباء عن انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، بعدما ألغت متابعته، وبجانب كل هذا كان والدها الفنان شريف منير الذي يجري عملية جراحية.

ذكرى رحيل والدتها

«كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية أمي قبل عيد ميلادي بيوم، فدايماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة»، هكذا تقضي «أسما» عيد ميلادها كل عام، الذي يحل وتجدد بداخلها الأحزان لرحيل والدتها.

ويسبق إحياء ذكراها أي تحضيرات أخرى لحفل عيد ميلادها، فعبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، رثت «أسما»، رحيل والدتها قائلة: «سأظل أروي روحك الراحلة بالدعاء إلى أن ألقاك بإذن الله في الجنة.. رحمك الله رحمة تجيرك من النار وتدخلك الجنة».

وطالبت من متابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة «النهارده سنوية أمي الله يرحمها ادعولها لو سمحتم اسمها ناهد».

هل انفصلت عن زوجها؟

أتبعت «أسما» ذكرى رحيل والدتها، برسالة غامضة، أثارت الجدل، حول إذ كانت انفصلت عن زوجها الفنان محمود حجازي، خاصة بعدما حذفت صورهما معًا، وحذفا كلا منهما متابعته للآخر عبر تطبيق «إنستجرام».

وجاءت الرسالة التي نشرتها «أسما» قائلة: «صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعًا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسة بعدي كذا شخص اتصدمت فيه ناس قريبة أوي أوي ليا مع إنى عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة».

وتابعت أسما شريف منير في رسالتها: «للأسف البرنامج اللي في رمضان اتلغى وده خارج عن إيدي وغصب عني وكنت متحمسة جدًا إنى أخيرًا هعمل برنامج في المطبخ لأنه كان من ضمن أحلامي بس أنا عندي ثقة في ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة أنا مريت بيها ولسة بمر بيها لأنه عارف نيتى ومطلع على قلبي.. بحبكم جدًا وأسفة إنى طولت عليكم».

والدها يجري عملية جراحة

وبالتزامن أيضًا مع عيد ميلادها، أجرى والدها الفنان شريف منير، عملية جراحية «فتق» خلال الأيام الأخيرة، لكن حالته الصحية كانت مطمئنة، إذ خرج لمتابعيه في منشور له، متوجها بالشكر إلى الطبيب المعالج والمستشفى الذي أجرى فيه العمية.

وكتب شريف منير: «عملية فتاء على الماشي كده.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلا.. تحيا مصر».