من هي برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الجديدة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الجديدة، المفاجأة الصادمة التي كشفتها الفنانة، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للفنان الشعبي الذي هنأها بعيد ميلادها، موضحًا أنها زوجته حبيبته.

وظهر المطرب الشعبي سعد الصغير، وهو يهنئ الفنانة برلنتي عامر بمناسبة عيد ميلادها، ويؤكد زواجه منها «برلنتي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي مراتي.. ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية».

ومن ثم أيضًا، فاجأت برلنتي عامر، متابعيها، عبر حسابها على «فيس بوك»، بتوجيهها رسالة إلى الزوجة الأولى للمطرب سعد الصغير قائلة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وفي تصريحات لـ«هن»، كشفت الفنانة برلنتي عامر عن الشبكة التي أهداها لها المطرب الشعبي سعد الصغير عند زواجها: «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، أبرز المعلومات عن برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الجديدة؟

من هي برلنتي عامر؟

- في العام 2016 كان ظهورها الأول على الشاشة من خلال مسلسل «نوايا بريئة»، وهو من إخراج سيف يوسف.

- شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية ومنها (كلمة سر.. عشان خارجين وسقوط حر، ورمضان كريم، وولاد إمبابة).

- شاركت سعد الصغير، قبل ذلك، في مسلسل «ولاد إمبابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وفي مرحلة الشباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.

- قدمت أيضًا عددا من الكليبات، منها ما طرحته مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «بالسلامة» من توزيع إسلام ساسو، وهي من أغاني المهرجانات.

- اعتادت نشر صورها الجريئة عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، ويتابعها أكثر 2500 متابع.

- تعرف نفسها أيضًا على «إنستجرام»، أن من هوايتها التمثيل والقراءة والسفر والتسوق.

– هي أم لطفلين 6 و9 أعوام، وبينهم وبين سعد الصغير علاقة طيبة.