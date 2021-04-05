«اتصدمت في ناس قريبة مني».. أسما شريف منير تثير الجدل حول نبأ انفصالها عن زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غامضة شاركت بها أسما شريف منير، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت بها الجدل، حول إذ كانت انفصلت عن زوجها الفنان محمود حجازي، خاصة بعد مسحها لجميع صورهما.

وجاءت الرسالة التي نشرتها «أسما» قائلة: «صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعًا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدي كذا شخص اتصدمت فيه ناس قريبة أوي أوي ليا مع إنى عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة».

وتابعت أسما شريف منير في رسالتها: «للأسف البرنامج اللي في رمضان اتلغى وده خارج عن إيدي وغصب عني وكنت متحمسة جدًا إنى أخيرًا هعمل برنامج في المطبخ لأنه كان من ضمن أحلامي بس أنا عندي ثقة في ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة أنا مريت بيها ولسه بمر بيها لأنه عارف نيتى ومطلع على قلبي.. بحبكم جدًا وآسفة إنى طولت عليكم».

أسما شريف منير تلغي متابعة زوجها

وعن احتمالية الربط بين الرسالة الغامضة وانفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، بسبب أنها قامت بإلغائها لمتابعة حسابه على تطبيق «إنستجرام»، كما قامت بحذف الصور المشتركة بينهما.

وهو نفس الأمر الذي فعله زوجها محمود حجازي فقد ألغى متابعة حساب أسما شريف منير من حسابه الخاص على «إنستجرام» أيضًا.

عيد ميلاد أسما شريف منير

وكانت الإعلامية أسما شريف منير، احتفلت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها محتفلةً بعيد ميلادها.

وأرفقت أسما شريف منير، تعليقًا على الصورة قالت خلاله، «كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية أمي قبل عيد ميلادي بيوم، فدايماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة».

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً، «مع أول ساعة في عيد ميلادي وأتمنى إن السنة دي تكون أفضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للأفضل يا رب».

واختتمت مرددة دعاء، قائلةً: «اللهم لك الحمد والشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت وأهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب».