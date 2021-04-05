موضة صيف 2021 للمحجبات

القاهرة - سمر حسين - تسعى الفتيات والسيدات، لمتابعة خطوط الموضة وتطوراتها طوال الوقت، وخاصةً في فصل الصيف، سواء للمحجبات أم غير المحجبات.

وخلال صيف 2021، تعتمد الأزياء الصيفية للمحجبات على استخدام الألوان الفاتحة والزاهية، لتتناسب مع درجات الحرارة العالية.

ويُقدم هُن، أبرز صحيات الموضة لصيف 2021، خلال السطور التالية.

ورأى خبراء الموضة الفرنسية بعض الألوان التي يمكن الاعتماد عليها الفصل، بحسب مجلة «إيلي الفرنسية»، الجينز باللون البني، الأصفر الشمسي، الأخضر الصارخ.

إطلالات المحجبات في صيف 2021

وتنوعت الإطلالات الصيفية للمحجبات، ما بين ارتداء السترات الفضفاضة الواسعة الطويلة والقصيرة، مع ارتداء السراويل الجينز والقماش، أيضا تنوعت واختلفت ألوان الحجاب حسب اختيار الإطلالة ذاتها.

الاعتماد على الجينز والسراويل الواسعة ذات الأقمشة الناعمة مع السترات البيضاء القصيرة، تلك هي بعض التصميمات التي جاءت بها إطلالات جديدة أخرى تتناسب مع فصل الصيف لعام 2021.

موضة صيف 2021 كاجوال للمحجبات وغير المحجبات

المقلم

عادت صيحات موضة المقلم من جديد، حيث تظهر الملابس المقلمة بالطول أو العرض رائجة وبمختلف قطع الملابس سواء كانت البدلات النسائية، الفساتين.

الفساتين المنقوشة والمشجرة

تعتبر الفساتين المنقوشة والمشجرة، لا غنى عنها في ربيع وصيف 2021، فبعضها يأتي مزينا بورود صغيرة إما مطبوعة أو مطرزة، والبعض الآخر يأتي ببعض الرسوم والنقوش المتداخلة.

البنطلونات الواسعة

اكتسحت البنطلونات ذات الأرجل الواسعة عروض الأزياء، وهى من القطع التي ستكون منتشرة جدا لموضة ربيع صيف 2021.

ويمتاز البنطلون الواسع أنه قطعة مناسبة للكثير من الخروجات مثل الذهاب للعمل، والخروجات الصباحية والمسائية، وقطعة يُمكن تنسيقها على الشاطئ وأكثر من ذلك، كلها إطلالات تعتمد على اختيارك للون وقماشة البنطلون الواسع.

البنطلونات الجينز الواسعة

تعود موضة البنطلونات الجينز الواسعة، ويظهر كما كانت في السبعينيات.