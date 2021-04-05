«زعلها وحش أوي».. أمريكية تطلق النار على عمال مطعم بسبب تأخير «الأوردر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حادث غريب، بلغ الغضب ذروته عند امرأة أمريكية، حين وقفت تنتظر طلبها من أحد مطاعم الوجبات السريعة، لكن بسبب التأخر عليها، خرجت عن شعورها وأطلقت النار على العاملين بالمطعم.

وكانت المرأة تستقل سيارة رمادية اللون، يقودها رجل، وبعدما طال انتظارها، شعرت بالغضب وأثار الأمر استفزازها، فترجلت من مقعد الراكب الأمامي في السيارة واقتربت من النافذة وأشهرت مسدسها في وجه العاملين في أحد فروع مطعم للوجبات السريعة.

وبحسب ما ذكرته «سكاي نيوز»، أن الشرطة ما زالت تسعى في البحث عن هذه المرأة، لكن لم يتمكن أحد من القبض عليها حتى الآن.

وأصدرت المطاعم الشهيرة بيانا لها إنها «لا تتسامح أو نتغاضى عن العنف من أي نوع في مطاعمها»، مضيفة أن «سلامة أعضاء فريقنا وضيوفنا هي أولويتنا القصوى».

وطلبت الشرطة ممن يمكنه التعرف على مطلقة النار ومكان وجودها إبلاغها مقابل الحصول على مكافأة نقدية مقدارها ألف دولار أمريكي.

حادث آخر.. أمريكية تحصل على تعويض مليون و100 ألف دولار

وفي حادث آخر، وقع قبل فترة قليلة، حين ألزمت لجنة تحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية شركة «أوبر» للنقل بدفع مبلغ يزيد على مليون و100 ألف دولار لسيدة كفيفة، قالت إنها تعرضت لـ«معاملة سيئة» من طرف سائقي الشركة.

وجاء القرار منصفًا لسيدة أمريكية الجنسية وتدعى «ليزا إيرفينج» والمقيمة في مدينة سان فرانسيسكو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد قيام السيدة الكفيفة برفع قضية بعد تصرفات غير إنسانية من سائقي الشركة وعدم تحمل احتياجاتها الخاصة، حيث قاضت الشركة بعد أن منعها سائقو سيارات الأجرة الخاصة بشركة «أوبر» 14 مرة من ركوبها بسبب وجود كلب معها يدعى «بيرني»، حيث تعتمد عليه في إرشادها أثناء السير.