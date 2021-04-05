كورونا اليوم: تحذير من موجة رابعة.. وهذا اللقاح يقلل خطر الإصابة بنسبة 60%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اللقاح قد يصبح إلزاميا

يتلقى العديد من السكان حول العالم، لقاح فيروس كورونا في الوقت الحالي، ولكن الجرعة اختيارية في ظل تخوف البعض من الآثار الجانبية للتطعيم، ولكن هل يصبح لقاح كوفيد-19 إلزاميًا؟.. هذا ما يستعرضه موقع thelist.

وفقا للدكتور آرثر كابلان من كلية الطب بجامعة نيويورك، قد يكون هناك لقاح إلزامي في المستقبل مع تفشي كوفيد-19، كوسيلة لمحاولة الحد من انتشار الفيروس القاتل ووقف نزيف الإصابات والوفيات.

تحذير من موجة رابعة

اعتبر مايكل أوسترهولم، مدير دراسة الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أن الولايات المتحدة تشهد حاليا الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا بسبب تفشي طفرات جديدة منه.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية أشار الخبير إلى أن الحديث يدور خاصة عن الطفرة البريطانية من الفيروس، مضيفا أن "هناك أنباء جيدة أيضا، هي أن اللقاحات الحديثة فعالة ضد هذا النوع من فيروس كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

هذا اللقاح قادر على خفض خطر الإصابة بكورونا ما بين 50 و60%

أعلن مدير مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا يقلل خطر الإصابة بالفيروس بمقدار ما بين 50 و60%.

وقال في حديثه لقناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "إذا استخدمنا لقاح (سبوتنيك لايت) الذي يضم المكون الأول من لقاح (سبوتنيك V) وذلك دون تلقى الجرعة الثانية، فيسمح ذلك بتقليل خطر الإصابة بفيروس بكورونا بمقدار ما بين 50 و60%"، وفقا لروسيا اليوم.

هل يتحول "كورونا" إلى مرض موسمي

يخشى الأطباء من تحول فيروس كورونا إلى مرض موسمي مثل الإنفلونزا، مما يعني الحاجة إلى لقاح جديد في كل عام لمواجهة السلالات التي تتحور بسرعة، وبالنظر إلى احتمال تلاشي مناعة اللقاحات، وفقا لسكاي نيوز.

ومما يثير الشكوك، أن دراسة نشرت في مجل "نيو إنغلاند" الطبية، رصدت انخفاض الأجسام المضادة التي أنتجها لقاح مودرنا بمرور الوقت، حيث أدى اللقاح إلى إنتاج خلايا مناعية تعرف بـ"الخلايا التائية " و"الخلايا البائية" التي يمكن أن تشكل دفاعات تستمر لسنوات.