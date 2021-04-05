4 سقطات بملابس "الملك أحمس" وراء وقف تصويره واحتمالية عدم عرضه برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر خبر وقف تصوير مسلسل "الملك" محرك البحث جوجل، بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للعمل المتحدة للخدمات الإعلامية وقف المسلسل الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية بسبب الأخطاء التاريخية والهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل، الذي يتناول قصة كفاح طيبة للكاتب العالمي نجيب محفوظ ويتناول نجاح أحمس في تحرير جنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أمس وقف مسلسل "الملك أحمس"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز السقطات والأخطاء التي جاءت في الإعلان الترويجي والمواد الإعلانية للعمل وتسببت في حالة الجدل التي انتهت بوقف العمل لمراجعته.

- لحية أحمس

عقب طرح المواد الدعائية من بوسترات وإعلان، أثير جدلًا واشتعلت الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت أغلبها حول المظهر الذي أطل به نجوم المسلسل على الجمهور، فيجسد الفنان عمرو يوسف دور الملك "أحمس"، وظهر على البوستر بلحية كثيفة، مما رآه البعض ابتعادًا عن الشكل المتعارف عليه للفراعنة.

- العين الملونة

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العين الملونة الخاصة ببطل المسلسل، مؤكدين أنها ليس لها علاقة بالملك، مشيرين إلى أن جميع الباحثين في التاريخ الفرعوني أكدوا أن جثة "أحمس" لم يكن بها أي إشارة للعين الملونة.

- العباءة السوداء

وانتقد الجمهور أيضًا ظهور الفنانة ريم مصطفى التي تشارك بالعمل بالعباءة السوداء، والإشارة إلى أن ذلك لا يمت لتلك الحقبة التاريخية بصلة.

- التاج

ارتدى الفنان شريف سلامة الذي من المقرر أن يجسد شخصية سقنن راع حاكم الجنوب تاج الشمال، وكذلك ارتداء زوجته الملكة اياح حتب والدة أحمس التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، تاج الملكة نفرتيتي، وهو ما لقي موجة من الانتقادات أيضًا.