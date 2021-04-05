متى يكون لقاح كورونا إلزاميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتلقى العديد من السكان حول العالم، لقاح فيروس كورونا في الوقت الحالي، ولكن الجرعة اختيارية في ظل تخوف البعض من الآثار الجانبية للتطعيم.

ولكن هل يصبح لقاح كوفيد-19 إلزاميًا؟.. هذا ما يستعرضه موقع thelist.

وفقا للدكتور آرثر كابلان من كلية الطب بجامعة نيويورك، قد يكون هناك لقاح إلزامي في المستقبل مع تفشي كوفيد-19، كوسيلة لمحاولة الحد من انتشار الفيروس القاتل ووقف نزيف الإصابات والوفيات.

ماذا يحدث إذا رفضت التطعيم الإجباري؟

على سبيل المثال، إذا كانت مدرستك تطلب منك التطعيم ضد كوفيد، فلا يمكنك الذهاب إليها إذا لم تفعل، إذا كان نشاطًا تجاريًا، فقد تفقد وظيفتك، أو إذا كنت عميلاً، فسيتم منعك من الدخول.

ماذا عن الدولة؟

ولكن إذا كانت الدولة هي التي تفرض اللقاحات، فمن المحتمل أن تكون عواقب عدم التطعيم مادية في شكل غرامة.

على سبيل المثال، في عام 1901، فرضت كامبريدج رسومًا على السكان 5.00 دولارات لكل من رفض التطعيم ضد الجدري.

كذلك في نيويورك، في عام 2019، كل من رفض التطعيم ضد الحصبة، تفرض عليهم الولاية 1000 دولار، وفقا لمجلة نيو إنجلاند الطبية.

ما مدى احتمالية مواجهتك لبعض إصدارات لقاح COVID-19 الإلزامي؟

أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي فوسي، عن شكوكه في أننا "سنرى في أي وقت تفويض لقاح خاصة لعامة الناس".

لكن خبير الصحة العامة متأكد بنفس القدر من أن بعض المؤسسات ستطلب تطعيم الأشخاص.

وتوقع فاوتشي: "لن أتفاجأ عندما ندخل في النطاق الكامل للتطعيم ضد [COVID-19]، بعض الشركات، وبعض المستشفيات، وبعض المنظمات قد تطلب التطعيم الإلزامي".