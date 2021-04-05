بالأحمر الناري.. إطلالة رامز جلال في بوستر برنامجه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

شارك الفنان رامز جلال متابعيه صورة جديدة أثناء إعلانه عن برنامجه الجديد " رامز مريض نفسي"، الذي سوف يذاع في رمضان ٢٠٢١ عبر حسابه الشخصي " فيس بوك".

وعلق على الصورة قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر

قريبا ان شاء الله رمضان ٢٠٢١.

وارتدى رامز كارديجان باللوني النبيتي ، ونسق مع أسفله قميص باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، وحذاء باللون الأسود.

وظهر رامز بشعر باللون الأحمر الناري، واختار تصفيفة الشعر الضفيرة.