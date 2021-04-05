أفكار أطقم بألوان متماثلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - صيحة اعتماد طقم بألوان متماثلة من أكثر الصيحات الرائجة هذا الموسم، ويطلق عليها صيحة "المونوكروم" حيث يتم اعتماد كل قطع ملابس الإطلالة بلون واحد أو بدرجات اللون الواحد.



وهناك عدد من الألوان يمكن أن تطبقي عليها هذه الصيحة لإطلالة مميزة.



اللون الأبيض:

اللون الأبيض مناسب للاختيارات الكلاسيكية حيث يعكس النعومة- الصورة من حساب izachili على انستغرام



اللون الأبيض بدرجاته المختلفة يعتبر خياراً مناسباً لتطبيق هذه الصيحة، فاللون الأبيض يجعل الإطلالة كلاسيكية وأنيقة كما أنه يتناسب مع من لا يحب الإطلالات الجريئة ويميل للإطلالات الهادئة.

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اللون الوردي:

اللون الوردي هو اللون المفضل لدى العديد من النساء -الصورة من حساب bridgetxloren على انستغرام



أما اللون الوردي فهو من أكثر الدرجات المحببة للنساء، ويمكن اعتماده في مختلف فصول السنة، ولكن في فصلي الشتاء والخريف يتم اعتماده بالدرجات الداكنة، أما الدرجات الفاتحة منه فيتم اعتمادها في فصلي الربيع والصيف.

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اللون البنفسجي:

اللون البنفسجي مناسب مع الإطلالات التي تعتمد على التنانير- الصورة من حساب magnitudevintage على انستغرام



اللون البنفسجي أيضاً من الدرجات المميزة التي يمكن اعتمادها في صيحة الألوان المتماثلة وخاصة مع الإطلالات الناعمة التي تعتمد على قطع مثل التنانير الكلوش والنصف كلوش.

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اللون الأحمر:

قد يظن البعض أن اللون الأحمر مبالغ فيه ولكن ليس عندما تشاهدي التطبيق - الصورة من حساب krity_s على انستغرام



قد يظن البعض أن اللون الأحمر مبالغ فيه عند الاعتماد مع صيحة إطلالة الألوان المتماثلة، ولكن عند مشاهدة التطبيق ستغيرين رأيك تماماً، وإذا شعرتِ بأنه لا يزال مبالغاً فيه يمكن المزج بين الدرجات الداكنة والفاتحة منه.

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اللون الكشمير:

اللون الكشمير من الدرجات الرائجة منذ عدة مواسم- لبصورة من حساب veronicagenest على انستغرام



وأخيراً اللون الكشمير الذي ظهر من عدة مواسم ولا يزال من أكثر الألوان رواجاً حتى اليوم، وهو أيضاً من الألوان التي تمنحك إطلالة ناعمة وهادئة.

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