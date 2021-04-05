أفكار أطقم بألوان متماثلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - صيحة اعتماد طقم بألوان متماثلة من أكثر الصيحات الرائجة هذا الموسم، ويطلق عليها صيحة "المونوكروم" حيث يتم اعتماد كل قطع ملابس الإطلالة بلون واحد أو بدرجات اللون الواحد.
وهناك عدد من الألوان يمكن أن تطبقي عليها هذه الصيحة لإطلالة مميزة.
اللون الأبيض:
اللون الأبيض بدرجاته المختلفة يعتبر خياراً مناسباً لتطبيق هذه الصيحة، فاللون الأبيض يجعل الإطلالة كلاسيكية وأنيقة كما أنه يتناسب مع من لا يحب الإطلالات الجريئة ويميل للإطلالات الهادئة.
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اللون الوردي:
أما اللون الوردي فهو من أكثر الدرجات المحببة للنساء، ويمكن اعتماده في مختلف فصول السنة، ولكن في فصلي الشتاء والخريف يتم اعتماده بالدرجات الداكنة، أما الدرجات الفاتحة منه فيتم اعتمادها في فصلي الربيع والصيف.
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اللون البنفسجي:
اللون البنفسجي أيضاً من الدرجات المميزة التي يمكن اعتمادها في صيحة الألوان المتماثلة وخاصة مع الإطلالات الناعمة التي تعتمد على قطع مثل التنانير الكلوش والنصف كلوش.
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اللون الأحمر:
قد يظن البعض أن اللون الأحمر مبالغ فيه عند الاعتماد مع صيحة إطلالة الألوان المتماثلة، ولكن عند مشاهدة التطبيق ستغيرين رأيك تماماً، وإذا شعرتِ بأنه لا يزال مبالغاً فيه يمكن المزج بين الدرجات الداكنة والفاتحة منه.
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اللون الكشمير:
وأخيراً اللون الكشمير الذي ظهر من عدة مواسم ولا يزال من أكثر الألوان رواجاً حتى اليوم، وهو أيضاً من الألوان التي تمنحك إطلالة ناعمة وهادئة.
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