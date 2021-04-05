عبايات متوسطة الطول من مدونات الموضة العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - توفَّر الكثير من تصاميم العبايات الخليجية لتلبي أذواق جميع السيدات بكونها قطعة لا تتخلى عنها الفتيات المحجبات، وذلك لأنها توفِّر الكثير من الحشمة والأناقة في آن واحد، كما يسهل تنسيقها مع كل الإطلالات والمشاوير، واليوم سنقدّم لكُنَّ عبايات مصممة بطول متوسط لإضفاء طابع بسيط ومحتشم يُنَسَّقُ بأكثر من أسلوب، فاختاري من هذه الأفكار الإطلالة المناسبة لكِ لتعتمديها في مشاويرك اليومية.



إطلالة عائشة الحازم بعباية صيفية متوسطة الطول

اطلالة عائشة الحازم بعباية صيفية متوسط الطول -الصورة من حسابها على انستغرام



في لوك عصري ومواكب لـ خطوط الموضة في ربيع وصيف 2021، نرصد لكُنَّ إطلالة البلوغر الكويتية، عائشة الحازم، بعباية متوسطة الطول مصممة باللون الرمادي المخطط بأسلوب ناعم باللون الأبيض مع تنورة بذات القماش مصممة بطيات قماشية على كامل التصميم مع بلوزة بيضاء، وأكملت اللوك بقلادات ذهبية مختلفة التصاميم، وحذاء بكعب ذهبي.

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عبايات كاجوال بطول متوسط من آية فوزي

عباية مطبعة متوسطة الطول من اية فوزي -الصورة من حسابها على انستغرام



تُعتبر المدونة المصرية، آية فوزي، الأشهر على منصات التواصل الاجتماعي؛ فهي تملك اليوم ما يقرب من مليون ونصف المليون متابع على انستغرام؛ بسبب تنسيقها للأزياء المحتشمة، ولتطبقي صيحة العبايات ذات الطول المتوسط بأسلوبها نلهمك من وحيها بعض الأفكار؛ حيث تأنقت في إطلالة رياضية بعباية زهرية بطول متوسط مصممة بخطوط نحيلة بيضاء في الجيوب الجانبية وأطراف الأكمام، مع إطلالة كاجوال يكسوها اللون الأبيض.

عباية كاجوال رياضية من اية فوزي -الصورة من حسابها على انستغرام

وزَيَّنَت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة من الجلد الزهري، وفي لوك ربيعي ناعم أطلت آية فوزي بعباية بطول متوسط مصممة باللون الأخضر الفاتح المزين بنقوشات بيضاء وبنية متعددة، مع فستان أبيض طويل واكسسوارات ذهبية، وكسرت ألوان الإطلالة بحجاب زهري وحذاء بيج من الجلد الناعم.

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عبايات متوسطة الطول بطبقات متعددة من خولة المراغي

عباية فاخرة بطول متوسط من خولة المراغي -الصورة من حسابها على انستغرام



تعتقد الكثيرات من الفتيات أن العبايات المصممة بطول متوسط ومتعددة الطبقات لا تتناسب مع الفتيات ذوات القوام القصير، ولنؤكد لك العكس فقد جمعنا لك عدة أفكار لإطلالات محتشمة من المؤثرة وصانعة المحتوى البحرينية، خولة المراغي؛ حيث تُعَدُّ واحدة من أبرز مدونات الموضة العربيات، وظهرت خولة في الإطلالة الأولى بعباية بنفسجية من الشيفون المصمم بعدة طبقات مع حجاب منسدل بلفة ناعمة وحذاء وحقيبة باللون الأبيض.

عباية بطول متوسط من خولة المراغي - الصورة من حسابها على انستغرام

وفي لوك مناسب للمناسبات ارتدَتْ عباية من الشيفون الكحلي مصممة بتموج ناعم في الأطراف ومطرزة في الجزء العلوي من المنتصف بكريستالات مختلفة لامعة، وزينت اللوك بفستان أبيض مع حذاء فضي مزين بفصوص لامعة.

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