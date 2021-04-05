كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - لا توجد طريقة للاحتفال بالمواسم الجديدة أفضل من استخدام ألوان طلاء أظافر جديدة واعتماد موديلات مناكير مميزة. ومع قدوم الربيع واقتراب فصل الصيف، حان الوقت للتخلي عن كل صيحات المناكير القديمة وتجربة موديلات أظافر متجددة وعصرية. ولمساعدك في أن تكون إطلالتك الأجمل والأكثر تميزاً، جمعنا لك مجموعة موديلات مناكير عصرية موضة ربيع وصيف 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



موديلات أظافر بألوان مشرقة

نقشة كرة التنس -الصورة من حساب IMARNI على إنستغرام



تعد نقشة كرة التنس، أحد أكبر اتجاهات الأظافر لعام 2021، وهي نقشة أظافر رياضية وجذابة، تناسب مختلف الأوقات. استخدمي المناكير الأخضر الفاتح والأبيض لإنشاء هذه النقشة. كذلك، بإمكانك استخدام المناكير البرتقالي الساطع بأسلوب المناكير الفرنسي، بحيث تطبقينه عند مقدمة الأظافر فقط، أو استبداله برسمات ناعمة تقومين بتنفيذها عند مقدمة الأظافر. كما يمكنك استخدام المناكير البرتقالي على كامل أظافرك وتزيينه برسمة الفراشات، الى جانب المناكير المخطط باللون الأبيض على ظفر واحد فحسب. وللحصول على موديلات الأظافر هذه، جربي مثلاً المناكير البرتقالي من علامة ديور Dior: Dior Vernis in 536 Orange Sienna أو المناكير الأخضر النيون Orly Nail Lacquer, Glowstick.

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أظافر مزينة برسومات مختلفة

أظافر مزينة بنقشة الفراشة -الصورة من حساب هانغ مون على إنستغرام



إذا كنت تميلين الى الأظافر المزينة برسومات مميزة وبألوان مشرقة، بإمكانك تجربة رسمة الفراشة باللونين الأزرق والأبيض، بقاعدة أظافر شفافة، كما يمكنك اعتماد رسومات وألوان مناكير متعددة في الوقت نفسه، كنقشة الورود والسحابة وفاكهة الفراولة... باستخدام مجموعة من ألوان المناكير المشرقة كالأصفر والأخضر والأزرق والأبيض... وإذا كنت من محبات الأظافر المخططة جربيها بألوان مختلفة في الوقت نفسه، باستخدام المناكير الزهري والأزرق والأخضر... جربي على سبيل المثال OPI Infinite Shine Long-Wear Nail Polish in To Infinity & Blue-yond، أو Butter London Fruit Machine Patent Shine 10X Nail Lacquer .

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رسومات ناعمة وسهلة

موديلات أظافر ناعمة وسهلة -الصورة من حساب هولي فالكون على إنستغرام



أما إذا كنت ترغبين في تزيين أظافرك بنفسك وتودين تجربة موديلات أظافر عصرية إنما سهلة، ضعي طبقة أساسية من المناكير النيود، وضعي نقطة صغيرة بلون المناكير الذي تختارينه على قاعدة الأظافر. كما يمكنك اعتماد نقشة الأزهار الصغيرة ترسمينها بنفسك باستخدام المناكير الأبيض والأزرق والزهري، بقاعدة أظافر شفافة.

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