خيارات تسريحات شعر من مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - يبدو من خلال أحدث إطلالاتها، أن الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز ابتعدت عن أسلوبها الكلاسيكي الذي عودتنا عليه، خصوصاً في ما يتعلق بتسريحات الشعر. ففي الفترة الأخيرة، بدأت تعتمد تسريحات شعر عصرية تواكب صيحات الموضة، بدءاً من تسريحات الشعر المرفوع، مروراً بتسريحات الشعر المزينة بالأكسسوارات الرائجة، وصولاً الى تسريحات الشعر المنسدلة ونصف المرفوعة.

وفي هذا المقال، نرصد لك خيارات تسريحات شعر من حساب مهيرة عبد العزيز على إنستغرام.



تسريحات شعر مزينة بالأكسسوارات

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع أكسسوار فخم(الصورة من حسابها على إنستغرام)



اعتمدت الإعلامية مهيرة عبد العزيز في إطلالاتها الأخيرة وصورها التي نشرتها في حسابها على إنستغرام، مجموعة تسريحات زينتها بأكسسوارات شعر متميزة تواكب الموصة. حيث اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الغرة النصفية الفضفاضة المسحوبة الى الخلف، وزينتها بأكسسوار فاخر مرصع بالأحجار الكريمة. وفي إطلالة أخرى، اعتمدت لوكاً غجرياً ارتكز على تسريحة الشعر الطويل الويفي المزين بأكسسوار ذهبي ناعم وضعته من الجهة الأمامية للرأس.

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تسريحات شعر مرفوعة

تسريحة الشعر نصف المرفوع مع أكسسوار فخم(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تأخذ تسريحات الشعر المرفوعة حيزاً كبيراً ضمن إطلالات مهيرة عبد العزيز 2021، فأحياناً تعتمد تسريحة الكعكة العالية الملفوفة مع الغرة المشدودة، وأحياناً أخرى تعتمد تسريحة ذيل الحصان العالية المنسدلة بشكل مستقيم مع الغرة المسحوبة بإتقان، الى جانب تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

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تسريحات شعر منسدلة

تسريحة الويفي المنسدلة (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعمل مهيرة عبد العزيز على إبراز جمال شعرها الطويل الداكن، من خلال اختيارها لتسريحات الشعر المنسدلة، العصرية والأنيقة، في مقدمها تسريحات الويفي بأشكالها المختلفة، مثل تسريحة الويفي المنسدلة مع الغرة الجانبية العالية، وتسريحة الويفي الفوضوية مع الغرة النصفية، الى جانب تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر والأكتاف.

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تسريحات شعر نصف مرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوعة(الصورة من حسابها على إنستغرام



تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء، كونها تسريحة رائجة وعصرية وتبرز ملامح الوجه. وقد اعتمدتها مهيرة عبد العزيز بطرق مختلفة، مثل تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع الفرق النصفي، وتسريحة ذيل الحصان العالي نصف المرفوع، مع الغرة المشدودة الى الخلف.

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