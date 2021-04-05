سعد الصغير يثير الجدل بزواجه على «أم العيال»: واحدة «سحرتله» والتانية «بيحبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر، أصبح الجدل ملازمًا للمطرب الشعبي سعد الصغير، خاصة في حياته الشخصية، ورغم علاقته القوية بزوجته الأولى المعروفة بـ«أم محمود»، وظهورهما سويًا في مناسبات مختلفة وتوجيه رسائل رومانسية لها، لكن خلال الساعات الماضية ارتبط اسم المطرب الشعبي بفنانة أخرى كشفت عن زواجهما في فبراير الماضي.

ولم تكن الفنانة برلنتي عامر، الوحيدة التي أثارت الجدل بزواجها من سعد الصغير، فقبل فترة طويلة، ارتبط اسم المطرب الشعبي بزواجه من الراقصة شمس، وإثارتهما الجدل في مواقف مختلفة.

برلنتي عامر

بالأمس، كانت المفاجأة التي كشفتها المغنية برلنتي عامر، حين ذكرت أنها متزوجة من المطرب سعد الصغير، في فبراير الماضي، دون أي مظاهر للفرح بسبب أن نجل «الصغير» أقام حفل خطبته.

حديث «برلنتي» عن زواجها من سعد الصغير، جاء بعدما وجهت رسالتها إلى زوجته الأولى في منشور لها عبر صفحتها، قائلة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

ورغم ما كشفته «برلنتي» عن إحضار سعد الصغير شبكة لها من الذهب والألماظ، إلا أن المطرب الشعبي التزم الصمت، ولم يؤكد أو ينفي زواجه منها.

لكن، المغنية برلنتي نشرت أيضًا مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» للمطرب سعد الصغير، وهو يهنئها بمناسبة عيد ميلادها، ويؤكد زواجه منها «برلنتي كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي مراتي بيرلنتى.. ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية».

شمس

وفي وقت سابق، تزوج المطرب الشعبي سعد الصغير، من الراقصة شمس، عرفيًا، الزيجة التي شهدت الكثير من المواقف الجدلية، والتي أعلن عنها «سعد» ندمه، كما أكد أن زواجه العرفي «حرام».

وكان آخر ما تحدث به المطرب الشعبي عن زواجه من الراقصة شمس، جاء خلال حواره مع المُذيع العراقي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» الذي يُعرض عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وعلق سعد الصغير، وقتها على الصور التي تداولت له قبل فترة وهو يقبل قدم الراقصة، مؤكدا أن الفيديو حقيقي وليس مفبركا، معلقًا: «ماكنتش في وعي.. وعيب طبعا.. وهي اللي عملت فيا كدا وهي اللي نزلت دا.. المشروب اللي طلبته مكنش طبيعي.. كان في حاجات تغيب الوعي.. أنا عملت دا في كافيه فيه 40 واحد.. إزاي أعمل دا .. دا يدل على إني مش في وعيي.. بوست رجلها اللي حصل بقى».

وأكد المطرب الشعبي، أن زواجه من الراقصة شمس عرفيا هو حرام: «زواجي العرفي من الراقصة شمس كان حراما، هي عملت لي سحر وتسببت في إني أكره أشوف زوجتي.. لكن مكنتش لسه أعرف حاجة أنا كنت لسة طالع في بداية حياتي».