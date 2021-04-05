أسما شريف منير عن كواليس الاحتفال بعيد ميلادها: بتكون سنة صعبة علشان سنوية أمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها محتفلةً بعيد ميلادها.

وأرفقت أسما شريف منير، تعليقًا على الصورة قالت خلاله، «كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية أمي قبل عيد ميلادي بيوم، فدايماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة».

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً، «مع أول ساعة في عيد ميلادي وأتمنى إن السنة دي تكون أفضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للأفضل يا رب».

واختتمت مرددة دعاء، قائلةً: «اللهم لك الحمد والشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت وأهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب».

لقيت الصورة التي شاركتها أسما استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلافا من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «ربنا يديلك الصحة والعمر كله، كل سنة وأنتي طيبة وقمر حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة وجدعة ومريحة وحطي تحت مريحة دي مليون خط عشان مفيش حد شبهنا والله يا أسما ربنا يعلم أنا بعزك إزاي وعايزك دايماً بخير ومبسوطة، ربنا يكتبلك الخير والسعادة تعيشي وتفتكري، أسوما أختي حبيبتي.. القوية المنورة من جوا لبرا إللى بتكافح فى الحياة كثيرا كل يوم علشان ماتطفيش علشان فى ناس ساندة عليها وبتحبها كل سنة وانتى أنضج وأجمل وأحلى أسوما على الكوكب بحبك تكبرى وتعيشى وتتهنى وتشوفى أيام وأحلام جاية كتير».

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج أنا ‏وبنتي، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من ‏الضيوف ‏المختلفة‎.