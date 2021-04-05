أطلق عليها سمراء النيل وغنى لها «عشانك يا قمر».. لقطات من علاقة العندليب وإيمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت ثنائيًا رائعًا مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، شاركته في العديد من الأعمال السينمائية، فكان لها سحر خاص على قلوب المشاهدين، لرقتها وجمالها وقوامها الممشوق، فضلًا عن نبرة صوتها الهادئة، غيَّرت اسمها من ليلى إلى إيمان، أطلق عليها حليم اسم «سمراء النيل».

ويتزامن اليوم 5 أبريل، يوم ميلاد الفنانة إيمان الـ83، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من علاقتها بالعندليب عبدالحليم حافظ، وذكرياتها معه.

دائمًا ما كانت تتحدث الفنانة إيمان عن كواليس علاقتها بالعندليب، خلال البرامج واللقاءات التليفزيونية، وخلال استضافتها في أحد البرامج، تحدثت عن اللقاء الأول لها معه، إذ قالت، «نسيت المشهد كله عند لقائي للمرة الأولى بعبدالحليم، وكان له حضور غريب، وبعدين ساعة المخرج حلمي حليم، لما قال أكشن، ضاع الكلام وانكسفت وتظاهرت بالصداع».

إيمان تتحدث عن اللقاء الأول بعبدالحليم حافظ

وتابعت الفنانة في الحديث عن العندليب، «عبدالحليم هو من أطلق عليّ سمراء النيل، وكانت تلك الأفلام وما زالت تمثل أهم محطات حياتي، وأدين له بنجاحي، وحب الناس الذي أحاطني».

وكان تغنى العندليب، للفنانة إيمان، العديد من الأغاني، وعُرفت بين الجمهور بحبيبة عبدالحليم حافظ، وكان من بين تلك الأغاني، «عشانك يا قمر..أنا لك على طول».

معلومات عن الفنانة إيمان حبيبة العندليب

الفنانة إيمان، من مواليد محافظة الإسماعيلية، واختار الفنان فريد الأطرش اسمها إيمان، أثناء تصويرهما لفيلمها الأول «عهد الهوى» في 1955وقد قامت بدور أخت الفنان فريد الأطرش في هذا الفيلم ثم شاركت في مجموعة من الأفلام في أواخر الخمسينيات.

قررت الفنانة إيمان، التي كان يُطلق عليها حبيبة العندليب، اعتزال الوسط الفني عام 1962، للتفرغ لأسرتها إذ تزوجت من شقيق المطرب فريد الأطرش، والزيجة الثانية من مهندس ألماني أشهر إسلامه من أجلها.