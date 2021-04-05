أول رد فعل من زوجة سعد الصغير على زواجه من برلنتي: حسبي الله ونعم الوكيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت نور الهدى، زوجة الفنان الشعبي، سعد الصغير الأولى، المعروفة بـ«أم محمود» عن صمتها، بعدما أعلنت المطربة برلنتي الزواج من سعد، منذ شهرين، وإقامة احتفال مساء أمس.

ودونت «أم محمود» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة:«حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب»

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، متجاهلة «سعد الصغير» مدونة: «عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم».

وتابعت: «سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم».

سعد الصغير يحتفل بزواجه من برلنتي

وأقيم مساء أمس، احتفال للفنان سعد الصغير، بمناسبة زواجه من المطرية برلنتي عامر.

وكانت برلنتي، كشفت عن زواجهما، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي».

كما وجهت رسالة لزوجته الأولى، في منشور عبر صفحتها الرسمية، قائلة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

ونشرت برلنتي عامر، مقطع فيديو لـ سعد، وهو يهنئها بعيد ميلادها، قائلًا: «برلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، مراتي برلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتِ وش الخير عليّا، أنتِ كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم».

برلنتي تكشف الكواليس

وكشفت المغنية برلنتي التفاصيل لـ«هن»، قائلة: «اتجوزنا من فبراير، وسعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو»، متابعة: «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».

وأشارت لمهاجمة الزوجة الأولى لها، قائلة «بتهاجمني بكلام طبعًا بسبب الغيرة، لكن أنا فعلا بحبها وبقدرها، لكن هي بتهاجمني جدًا».

سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته الأولى

وكان المطرب الشعبي، سعد الصغير، وجه رسالة رومانسية لزوجته الأولى «أم محمود» وعلق عليها قائلًا: «زوجتي وحبيبتي وعشرة العمر، كل سنة وأنتِ بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايما معًا طول العمر وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يا رب».