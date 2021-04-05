صوفينار بغطاء رأس داخل إحدى الكنائس القديمة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة صوفينار، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة أثناء زيارتها لإحدى الكنائس.

وظهرت صوفينار في الصور، مرتدية إطلالة شتوية بسيطة، ملتزمة بوضع «غطاء رأس» أبيض على رأسها، أثناء زيارتها للكنيسة التي اتضح أنها ذو طابع آثري قديم.

أزمة صالح جمعة وصوفينار

يذكر أن الشهور الماضية شهدت أزمة بين الراقصة صوفينار وصالح جمعة، لاعب فريق النادى الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرسالة تلقتها عبر حسابها على «إنستجرام»، من صالح جمعة.

وتضمنت رسالة اللاعب 3 قلوب لصوفينار، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم بين يديها.

وعقب نشر الراقصة لصورة الرسالة، تلقى صالح جمعة سخرية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل منها: «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»، «هو عمرو وردة اللي ماسك الصفحة»، «دي مش هتخليك صالح طول الأسبوع».

لتؤكد الراقصة صوفينار، لـ«الوطن»: «أنها قررت إحراج صالح جمعة وأنه أراد أن يظهر للناس أنها تحبه».

زوجة صالح جمعة تتحدث عن أزمته مع صوفينار

تحدثت بسنت عبدالحميد، زوجة اللاعب صالح جمعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بشأن الأزمة بأنها منفصلة عن زوجها منذ عامين، لكنهما ليسا مطلقين: «بقالي 5 سنين اسمي بييجي في أزمات مليش علاقة بيها.. أنا وصالح منفصلين منذ سنتين.. وأنا أعيش مع والدتي خارج مصر أغلب الأوقات، ولكننا لسنا منفصلين على الورق».

بسنت: هي راسلته في البداية

وأن زوجها اللاعب صالح جمعة تحدث معها عقب ما أثير حول علاقته بالراقصة صوفينار، لتوضيح حقيقة الأمر لها: «تحدثنا وقال لي أنها هي من راسلته في البداية وهو قام بالرد عليها بعد ذلك».

صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة

وتعجبت بسنت عبدالحميد، من تصرف الراقصة صوفينار في إنها لم تعرف هوية زوجها صالح جمعة: «غير منطقي أن تكون صوفينار لا تعرف من هو صالح جمعة، وحتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله كانت ستعرف بمنتهى السهولة».