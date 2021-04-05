الامارات | لهذه الأسباب.. قرار مصري مفاجىء بوقف تصوير مسلسل "الملك"

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. قرار مصري مفاجىء بوقف تصوير مسلسل "الملك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد حملة من الهجوم والجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية عقب طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الملك" الذي يجسد قصة كفاح شعب طيبة وبطولة الملك أحمس في طرد الهكسوس من مصر أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان المقبل.

والمسلسل محوره الأساسي يتناول كفاح الملك أحمس لطرد الهكسوس من مصر، كما يتناول شخصيات درامية وخيالية والكثير من الخطوط الدرامية، والعمل مأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ وبطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري وشريف سلامة.

وكانت أهم الانتقادات التي أثارها البرومو الأول لمسلسل «الملك»على مواقع التواصل الإجتماعي أن العمل يحمل الكثير من المغالطات التاريخية مثل شكل الابطال خاصة عمرو يوسف الذي يقوم بدور أحمس وظهر في البرومو بلحية وعيون ملونة وبشرة بيضاء كما ظهر بملابس وصفها بعض المتخصصين لا تتناسب مع الفترة الزمنية ولا ملابس الملوك بالاضافة لأن المصريين لم يكونوا يقومون في ذلك الوقت بتربية اللحية ويعتبروها شيئا من الدنس وعدم النظافة.

كما انتقدت بعض تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعى منذ طرح البرومو شكل الأسلحة الفرعونية التي ظهرت في المعارك ووصفت ما حدث بانه مخالف لما ظهر من عجلات حربية كانت موجودة بتلك الفترة ومرسومة على جدران المعابد، وانتقد البعض اللهجة العامية التي تحدث بها الابطال في البرومو بالاضافة لعبارات تم استخدامها في فيلم عمر المختار من قبل.

و ربط البعض بين ملابس الملك أحمس الذي يجسده عمرو يوسف وبين ملابس بعض الشخصيات التي ظهرت في الفيلم العالمي «300» للنجم جيرارد باتلر، و الذي تناول سقوط إسبرطة، حيث يتشابه البرومو في أحد المشاهد الحربية التي يقاتل فيها أحمس أو عمرو يوسف مع مشهد من الفيلم. وانتقد الكثيرون مظهر الممثلة ريم مصطفى والتي ظهرت بعباءه سوداء مغرية تبتعد كثيرا عن ملابس هذه الفترة سواء من الهكسوس أو المصريين ، كما صبغت شعرها باللون الأشقر وتم تصفيفه بطريقة عصرية جدا تم التهكم عليها بشراسه عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وأخيرا انتقد البعض سن عمرو يوسف الذي وصفوه بانه أكبر من عمر أحمس الذي طرد الهكسوس وهو في عمر الخامسة والعشرين فقط بينما عمرو يكبره بفارق كبير.

وسيتحدد مصير المسلسل وفق قرار اللجنة التي ستنعقد خلال الساعات القادمة، ويتوقع البعض أكثر من سيناريو لأزمة مسلسل الملك ومنها إلغاء المسلسل بالكامل، أو إيجاد اللجنة بعض الأخطاء وتصليحها بإعادة تصوير المشاهد وعرض المسلسل في وقت لاحق بعد رمضان، وكذلك توقع البعض وجود تفاصيل درامية تبرر استخدام المسلسل لبعض المفردات والملامح.

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