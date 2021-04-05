الامارات | بعد إثارته اللغط.. إيقاف مسلسل “الملك” من قبل الشركة المنتجة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثارته اللغط.. إيقاف مسلسل “الملك” من قبل الشركة المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، حسام صالح، إخضاع مسلسل "الملك" الذي كان مقرراً عرضه خلال رمضان المقبل إلى الدراسة بعد إثارته الجدل لوجود أخطاء في السيناريو.

وقال صالح خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "هذا العمل تحت الدراسة في الوقت الحالي.. ظهر بعض اللغط، وطبعًا الشركة المنتجة لها رأي أن الدراما لا تُجسد التاريخ، ولا تقوم بالتأريخ، وإنما تعبر عن المشاعر الموجودة في هذه الفترة.. وهذا العمل تحديدًا يتم مراجعته في الوقت الحالي".

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

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