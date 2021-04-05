كيف تحافظين على نظافة الأثاث الخشبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتاج الأثاث الخشبي إلى عناية خاصة نظراً لاحتمال تلف الخشب نتيجة التعرض للماء وعوامل الطقس المختلفة.

كيفية تنظيف الأثاث الخشبي

باستخدام فرشاة ناعمة، امسحي أية أجزاء صغيرة من الحطام عالقة داخل النتوءات والأخاديد بحركة نقر لطيفة. بعد ذلك، خذي قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة وغطيها في القليل من زيت التربنتين المعدني، وفقا لموقع 24 الإماراتي.

وعند استخدام زيت التربنتين المعدني، تأكدي من تغطية يديك وجلدك جيدًا، وإذا كان أثاثك الخشبي مطليًا، فاختاري منظفًا بمكونات طبيعية أكثر. اخلطي مقدارًا من الماء الدافئ ومقدارين من الخل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا.

امسحي السطح الخشبي كالمعتاد، واستخدمي الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة لتنظيف أي مناطق متسخة أو ملطخة بشكل خاص. واتركي المحلول لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

وإذا كنت بحاجة إلى إزالة المزيد من المشكلات المستعصية مثل العفن، يمكنك استخدام خليط مختلف. اخلطي كوبًا من الأمونيا ونصف كوب من الخل الأبيض وربع كوب من صودا الخبز في غالون واحد من الماء.

استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش لمسح الأثاث، واتركي المحلول لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل شطفه بالماء، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.