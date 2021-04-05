7 أعراض لمرض الكبد الدهني يمكن الخلط بينها وبين مشاكل صحية أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - يُشار إلى مرض الكبد الدهني باسم "مرض الكبد الصامت" بسبب عدم وجود أعراض. ومع ذلك، إذا تطورت الحالة إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، فقد تلاحظ تغيرات محسوسة.

ويتميز مرض الكبد الدهني بتراكم الدهون في الكبد. وعادة ما ينتج تراكم الدهون في الكبد عن تعاطي الكحول، ولكن إذا لم يكن كذلك، فإنه يقع ضمن إطار مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). وإذا كان لديك NAFLD، فهناك دهون زائدة في الكبد ولكنها غير تالفة. وهذا ما يفسر سبب عدم ظهور الأعراض عادة، وفقا لروسيا اليوم.

ومع ذلك، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يتطور NAFLD إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH).

وتشرح مستشفيات University Hospitals: "إذا كنت مصابا بمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، فقد تكون لديك أعراض. ولكن قد يستغرق ظهورها سنوات". وما هو أكثر من ذلك، قد تبدو الأعراض مثل مشاكل صحية أخرى.

وتشمل أعراض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي:

• التعب الشديد.

• ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

• الضعف.

• فقدان الوزن.

• اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان).

• أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد.

• حكة طويلة الأمد.

ما الذي يسبب NAFLD؟

لا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص، بينما لا يعرفها الآخرون.

وتستشهد Mayo Clinic بعدد من علامات الأمراض المزمنة المرتبطة بالحالة. وتشمل هذه:

• زيادة الوزن أو السمنة.

• مقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابة لهرمون الأنسولين.

• ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يشير إلى مقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2.

• ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وخاصة الدهون الثلاثية.

وتوضح Mayo Clinic: "يبدو أن هذه المشاكل الصحية مجتمعة تعزز ترسب الدهون في الكبد. وبالنسبة لبعض الناس، تعمل هذه الدهون الزائدة كسمّ لخلايا الكبد، ما يسبب التهاب الكبد وNASH، ما قد يؤدي إلى تراكم الأنسجة الندبية في الكبد".