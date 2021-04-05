نقدم لكِ طريقة عمل أكواب الكوكيز المحشية، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل أكواب الكوكيز المحشية

جرام زبدة

نصف كوب سكر بني

1 كوب سكر أبيض

بيض

فانيليا

شوكولاته قابله للدهن

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب دقيق

ملعقة صغيرة كاكاو

كوب شوكليت شيبس

طريقة تحضير أكواب الكوكيز المحشية

يسخن الفرن على درجة حرارة 180

تجهز صينية كاب كيك

تخلط المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

تخلط الزبدة ثم يضاف البيض تدريجيا ثم تضاف الفانيليا

يضاف السكر بنوعيه حتى يصبح القوام كريمي

تضاف الشوكليت شيبس و المكونات الجافة ونقلب

تضاف الشوكليت شيبس و المكونات الجافة ونقلب

تحشى الأكواب بالشوكولاتة القابلة للدهن

تغطى الأكواب بعجينة الكوكيز

تخبز في الفرن حوالي 12 دقيقة