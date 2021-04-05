تضارب حول وفاة طفلين بإدفو.. المستشفى يؤكد التسمم.. والأب: ماتوا بسكتة قلبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت قرية أبو غلاب في مدينة إدفو شمال أسوان، وفاة طفلين أشقاء وإصابة ثالث بعد تناولهم وجبة «شعرية سريعة التحضير»، حيث لفظ الطفلان أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما إلى مستشفى إدفو العام، وتباشر والنيابة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وأكد الدكتور وليد عامر مدير مستشفى إدفو العام، أن ثلاثة أطفال أشقاء، هم «محمود ومحمد وغادة» دخلوا المستشفى يوم الخميس الماضي، في حوالي الساعة الحادية عشر مساء، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، وتم على الفور عمل غسيل معدة لهم، وغادروا المستشفى يوم الجمعة بطلب من ذويهم، ثم عاد اثنان منهم وهما جثث هامدة قبل دخولهما المستشفى.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن السبب الرئيسي في وفاة الطفلين، هو تناولهما وجبة «شعيرية سريعة»، ووافتهما المنية قبل وصولهما إلى المستشفى.

وفي نفس السياق نفى والد الطفلين اللذين لقيا مصرعهما أمس الأحد، وفاتهما بسبب تناولهما وجبة الشعرية السريعة الشهيرة، مؤكدًا أن سبب الوفاة هو السكتة القلبية وليس حالة تسمم، وأن مفتش الصحة كشف عليهما وأثبت أن الاثنين توفيا متأثرين بإصابتهما بالسكتة القلبية.

بعد انتشار شائعات.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الصحفية الإيرانية «آزاده نامداري»

كان مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، قد تلقى إخطارًا بالواقعة يفيد بلفظ طفلين أشقاء أنفاسهما الأخيرة، مساء الأحد، بإحدى القرى التابعة للمركز بعد تناولهم وجبة شعرية سريعة التحضير وأنهما فارقا الحياة بعد تناولها مباشرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

ويحذر متخصصون من تناول الشعرية سريعة التحضير وهي نوع من المعكرونة الفورية التي تباع على شكل ومعلبات قوالب وهي منتشرة بجميع أنحاء العالم، ويلجأ لها العديد من الأشخاص الذين يفضلون الأكل الذي يستغرق دقائق لاعداده وأيضًا بسبب السعر الاقتصادي .