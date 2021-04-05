«نور» تمارس التزلج بـ «السكيت»: كان بيتقالي ماينفعش تلعبي علشان منتقبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تشغلها الانتقادات التي وجهت إليها، بل شغفها برياضة التزلج هو الذي دفعها للاستمرار في طريقها وممارسة رياضتها المفضلة، بل وترغيب زميلاتها الفتيات في ممارستها.

كانت لعبة التزلج هي الرياضة الوحيدة التي أحبتها نور محمد، 27 عامًا، ورغم ارتدائها النقاب إلا أنها لم تجد ذلك عقبة أمامها، حتى تبدأ في تعلم التزلج في الأماكن العامة.

نور: «عملت جروب للبنات أشجعهم على الفكرة»

قررت «نور»، من القاهرة، إنشاء صفحة على فيس بوك، لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضة التزلج، ومواجهة الخجل الذى يشعرن به أحيانا: «أنا بحب اللعبة من 20 سنة كنت بلعبها مع نفسي في البيت لما كبرت بدأت أمارسها بشكل أكبر، ومن شهر 12 اللي فات بدأت أعلم البنات»، حسب حديثها لـ «هُن».

لم تتوقع الفتاة العشرينية استجابة الفتيات للفكرة: «في بنات كانت بتتكسف في البداية، لكن لما شافونى اتشجعوا يتخلصوا من الخجل، كان كل هدفي إني أشجع البنات تمارس رياضة بتحبها».

كلمات سلبية لم تستمع إليها «نور» التي تعمل في مجال التصوير: «كنت بسمع كلام سلبي أن ماينفعش منتقبة تلعب اللعبة دي، وأن اللعبة دي ماتنفعش مع ملابس النقاب، لكن قدرت أثبت إن المنتقبة تقدر تلعب أي رياضة».

نور: «هدفي احتراف التزلج»

هدف تسعى نور محمد، لتحقيقه وهو احتراف لعبة التزلج بالإضافة لهوايتها التصوير: «نفسي احترف التزلج والتصوير علشان أقدر أصور نفسي أثناء اللعب بشكل محترف».