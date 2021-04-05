الامارات | «المنصّة» يتصدر قائمة البحث والمشاهدة على «نيتفلكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنصّة» يتصدر قائمة البحث والمشاهدة على «نيتفلكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور يومين على إطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل «المنصّة» The Platform، عبر شبكة «نيتفلكس» العالمية، تصدّر العمل قائمة البحث ودخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العمل.

ويحقق العمل المتوافر حالياً بحلقاته الثماني بموسمه الثاني، عبر «نيتفلكس» وتلفزيون أبوظبي، أصداءً إيجابية جداً مع انكشاف كثير من الحقائق والأحداث الغامضة، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو، وإخراج ياسر سامي.

وأعلنت شركة «فيلم جيت» المنتجة أن «المنصّة» سيكون أول عمل عربي يعرض عبر محطات أميركية ومنصّاتها، منها Crackle وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعدّ سابقة في الدراما العربية. وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما يشمل استديوهات ضخمة تم بناؤها من قبل شركة «فيلم جيت»، إضافة إلى مناطق تصوير خاصة استخدمت بدعم من «توفور54» أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام. والعمل من بطولة مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، رهام القصار، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، أسامة حلال، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، مؤيد الخراط، إضافة إلى النجمين الصاعدين الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا. وأكدت شركة «فيلم جيت» تجهيزها لإطلاق الموسم الثالث من العمل بعد شهر رمضان المبارك، والذي سيشهد عودة شخصية «شيخة» من تمثيل مهيرة عبدالعزيز، إضافة إلى انضمام ميسون أبوأسعد، وجفرا يونس والإماراتي سعيد الريسي.

• أول مسلسل عربي يعرض عبر منصّات أميركية عدة.

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