الامارات | 15 ألف زائر لـ «الأيام التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف زائر لـ «الأيام التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أيام الشارقة التراثية بنسختها الـ18 في مدينة خورفكان فعالياتها، مساء أمس، بعد أن استمرت ثمانية أيام في المنطقة التراثية، مستقطبة أكثر من 15 ألف زائر استمتعوا بعروض متنوّعة لفنون شعبية ومسابقات تراثية ووطنية وثقافية قدمتها جهات حكومية وفرق شعبية مشاركة في الحدث.

وكان اليوم الأخير من الأيام التراثية في خورفكان قد شهد جلسات ثقافية، منها جلسة بعنوان «العادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع الإماراتي»، قدمها نائب مساعد مدير جامعة الشارقة فرع كلباء، الدكتور علي الزعابي، والباحثة والخبيرة في التراث الشعبي الإماراتي، فاطمة المغني، والباحث في الموروث الإماراتي، عبدالله خلفان الهامور، بجانب ورشة عن صناعة «الشاشة»، وهي نوع من أنواع قوارب الصيد.

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