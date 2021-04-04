«وجبة كومبو ومهرجان إخواتي».. عروس تبهر الرواد على السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقع فيديو طريف، لا يتعدى مدته ثوانٍ معدودة، لعروس ليلة زفافها، أثناء الاستعدادات لليلة عرسها وهي تجلس داخل غرفة وبجوارها فستانها الأبيض التي ستطل به، وبجانبها أيضًا وجبة« برجر وبطاطس فرايز»، من إحدى المطاعم الشهيرة المخصصة لبيع الوجبات الجاهزة، وسط إندماج شديد، ما جعل المرافقين بها يوثقون تلك اللحظات التي ستعتبر من أهم لحظات حياتها المستقبلية.

العروس بتاكل وتتمايل على أغنية مهرجان «إخواتي»

أطلت العروس بكامل أناقتها بعدما انتهت من وضع مساحيق التجميل وإرتداء طرحة الزفاف، وظهرت خلال مقطع الفيديو وهي تتمايل على مهرجان «إخواتي»، وخاصة مقطع «هاتلها كبدة وواحد سجق حتي البيبسي مأخدتش بوق»، غناء كل من دقدق و فانكي و زوكا وشحتة كاريكا.

لم تكن تدري العروس بأن تلك اللحظات يتم توثيقها خلال مقطع الفيديو، وفور انتباهها، دخلت في موجة ضحك مستمرة.

وشاركت خبير التجميل، أسماء فيصل، مقطع الفيديو، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، وهي تتحدث عن تلك اللحظات، قائلةً، «الفرح ابتدى، العروسة عايزة واحد بيج تيستي كومبووو لو سمحت».

تعليقات الرواد على مقطع الفيديو:معدتي أهم من الفرح معروفة

لقي مقطع الفيديو المصور التي ظهرت خلاله العروس، استحسان الرواد، وبدأوا في مشاركته عبر حساباتهم المختلفة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد آلاف من المشاركات، وتسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «طبعا احنا يوم فرحنا هنعمل اكتر من كده ومش بعيد هنروح بنفسنا نطلب الاوردرات، عملت كدة يوم فرحي، العروسة رقيقة أوي، في جمال كدة، هعمل كدة يوم فرحي بردو، بحب ماك جدًا وهعمل السندوتشات بدل التورتة يوم الفرح، الأكل أهم من الفرح أصلًا، العروسة تعمل اللي عايزاه يا جماعة، معدتي أهم من الفرح معروفة».