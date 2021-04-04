بعد إعلان إصابتها بكورونا.. كيف تحدث أحمد أمين عن زوجته من قبل؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان أحمد أمين، منذ ساعات، نبأ إصابة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونا: «مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين، ادعولها ينوبكم ثواب، أنا شخصيا كويس لغاية دلوقتي، وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول، أزمة وتعدي إن شاء الله، وربنا يحفظكم جميعا».

حديث أحمد أمين عن زوجته في لقاء سابق

وخلال استضافته مسبقا، في إحدى حلقات برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، كان قد كشف الفنان أحمد أمين، بشكل ساخر، عن بعض من ملامح شخصية زوجته، مؤكدا على شغفها الكبير بشراء الأحذية.

وقال الفنان: «أنا مراتي بتحترم الجزم أوي، بتحبها أوي، وعندي خمس جزامات ليا فيهم شبشب بس، وباقي الحاجات بتاعتها ومبتستخدمش، هي بتجيب حاجات شبه بعض».

أما عن سؤاله حول حبه وزوجته للتسوق، قال الفنان: «أنا ببقى عارف أنا عايز إيه، هي عندها الشوبينج فيه شوف أكتر، هو بالنسبالها شوفينج مش شوبينج».

مسلسل ما وراء الطبيعة

ويذكر أن الفنان أحمد أمين، قدم بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي تم عرضه خلال نوفمبر الماضي، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات «ما وراء الطبيعة»، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل.

وكان قد تصدر العمل قوائم الأعلى مشاهدة داخل معظم البلدان العربية، والأوروبية أيضا، على رأسهم فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، وما زلنا نحلم بالمزيد.

مسلسل «ما وراء الطبيعة» من إنتاج كلا من محمد حفظي وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصريًا أصليًا تستمتع به الجماهير حول العالم.

وشارك في بطولته كل من، أحمد أمين، وآية سماحة، والطفلة ريم عبد القادر، ونخبة من الفنانين.