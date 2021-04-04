بعد انتشار شائعات.. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الصحفية الإيرانية «آزاده نامداري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الطب الشرعي في إيران اليوم الأحد، أن الوفاة الغامضة للصحفية والمذيعة الإيرانية «آزاده نامداري» التي وجدت جثة هامدة في شقتها حدثت جراء تناولها كميات كبيرة من الحبوب المهدئة للأعصاب والاضطراب النفسي.

وفي هذا السياق نقل موقع صحيفة «همشهري» التابع للحكومة الإيرانية الحكومية عن خبراء منظمة الطب الشرعي أنهم أبلغوا المحقق الجنائي في طهران أمس السبت، أن سبب وفاة الصحفية كان التسمم الناجم عن تناول الكثير من الأدوية النفسية والحبوب المهدئة للأعصاب.

وكشف الأطباء أن «آزاده» الصحفية الراحلة تعاطت أكثر من 100 قرص خاص بتهدئة الأعصاب والاضطراب النفسي ما أفقدها حياتها في النهاية ووجدت متوفاة في شقتها.

كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت يوم 27 مارس الماضي العثور على جثة صحفية تدعى آزاده نامداري في منزلها بالعاصمة طهران في ظل تكهنات من رئيس محكمة جنايات طهران القاضي محمد شهرياري بانتحارها خاصة بعدما عثرت الجهات المختصة على رسالة تركتها نامداري في منزلها إلى ابنتها إضافة إلى أدوية تستخدم للانتحار.

العثور على مصممة إنتاج أمريكية متوفاة تحت قمامة منزلها

وشيعت يوم الاثنين الماضي جثمان نامداري في إحدى مقابر منطقة بهشت زهراء في العاصمة الإيرانية طهران وقد اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان «الأحداث» الذي يبث على التلفزيون الرسمي الإيراني في ظل تداول أخبار وشائعات حول مواقفها وحياتها الشخصية خلال مسيرتها المهنية في الإذاعة والتلفزيون عناوين الصحف مرات عديدة.

يذكر أن الصحفية التي وافتها المنية الأسبوع الماضي أثارت الرأي العام في عام 2017 بعد خلعها الحجاب وظهورها وهي تحتسي الكحول وكان أول زواج لها من «فرزاد حسني» أحد زملائها في التلفزيون الإيراني عام 2013 لكنها انفصلت عنه بعد عام وتزوجت من سجاد عبادي، نجل رحيم عبادي رئيس «منظمة الشباب» في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.