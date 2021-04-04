4 أضرار للنوم أمام المروحة يوميا.. و5 طرق للبقاء باردا طوال الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى النوم أمام المروحة يوميا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، للتخفيف من حدة درجة الحرارة، ولكن ماذا يحدث عند النوم أمام المروحة يوميا، وما يمكنك فعله للتقليل من الآثار السلبية للنوم أمام المروحة؟

تأثير النوم أمام المروحة:

1- جفاف فمك وأنفك وحلقك:

بحسب ما أورد موقع "healthline" الطبي، يمكن أن يؤدي تدوير الهواء من المروحة إلى جفاف فمك وأنفك وحلقك، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز المخاط، ما يسبب الصداع أو انسداد الأنف أو التهاب الحلق أو حتى الشخير.

2- الحساسية:

يمكن للمراوح توزيع الغبار وحبوب اللقاح في الهواء، ما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.

وتعتبر شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر غير مرحب به للغبار، لذا إذا استنشقت هذه المواد المسببة للحساسية، فقد تواجه أعراضًا، مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو دموع في العين أو صعوبات في التنفس.

3- جفاف العين والجلد:

يمكن للهواء المنبعث من المروحة أن يجفف بشرتك وعينيك، وقد يساعدك ترطيب بشرتك واستخدام قطرات العين المهدئة على تجنب هذه الأعراض.

4- آلام العضلات:

قد يتسبب هواء المروحة في شد عضلاتك أو تقلصها، وبهذه الطريقة قد تدفعك المروحة إلى الاستيقاظ وأنت تعاني من آلام في العضلات.

طرق أخرى للبقاء باردا في الليل و للتقليل من الآثار السلبية للنوم مع تشغيل المروحة:

1- ارتدِ ملابس مناسبة:

يمكن أن تساعد الملابس الفضفاضة والناعمة المصنوعة من القطن أو الحرير أو الكتان في الحفاظ على برودة جسمك، وابتعد عن الحرير الصناعي أو الصوف أو البوليستر الذي يمكن أن يعزز الدفء.

2- استخدم ستائر معتمة:

يمكن أن يساعد إبعاد أشعة الشمس عن غرفتك في إبقائها أكثر برودة، لذا من الأفضل استخدام ستائر معتمة.

3- خذ حماما ساخنا:

على الرغم من أن ذلك قد يبدو عكسيًا، إلا أن أخذ حمام ساخن يمكن أن يساعدك في الواقع على الاسترخاء قبل النوم.

4- استخدم قطعة قماش باردة:

قد يساعد وضع قطعة قماش باردة على رأسك في الحفاظ على برودة جسمك طوال الليل.

5- شراء مروحة دوارة:

المروحة الدوارة تمنع التدفق المستمر للهواء في اتجاه واحد، ويحافظ تدفق الهواء الموزع بالتساوي على برودة جسمك ويحتمل أن يمنع تصلب الرقبة وآلام العضلات وجفاف الأنف والفم والعينين.