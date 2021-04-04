«الفلوس والكرامة».. رجال يكشفون خطوطا ممنوع على المرأة تخطيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوط حمراء كثيرة يضعها الرجال في علاقتهم مع النساء، لا يحبون المرأة أن تقترب منها أو أن تتخطاها، وفي محاولة للتعرف على تلك الخطوط وتحديدها، استضاف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» خلال حلقة اليوم الأحد، مجموعة من الرجال، هم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد مقلد أمين عام الاتحاد العربي لريادة الأعمال، الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير دار الهلال، لمناقشة هذا الأمر.

الخناق والخنقة

ومن جانبه اعترف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، بأن الرجل لديه خطوط حمراء في علاقته مع المرأة بكل تأكيد، كما أن للمرأة أيضا خطوطها الحمراء، التي لا تحب أن يقترب شريك حياتها منها، ولكن الأمر يلاحظ لدى الرجال بشكل أكبر، لأن خطوطهم الحمراء تتسع بشكل أكبر وأوسع، مازحا: «يبقى هنا وخطوطه الحمراء أوسع شويتين، على بعد 7 أو 8 كيلو في كل الاتجاهات».

وألمح «عبدالفتاح»، خلال لقائه بحلقة اليوم من البرنامج، المذاع على شاشة cbc، أنه يتصور أن الخط الأحمر الأول في حياة الرجل، هو رغبته في الهدوء والحياة السعيدة دون «خناق أو خنقة»، مؤكدا أن الرجل لا يحب المرأة التي تتشاجر معه طيلة الوقت، وكذلك التي تلح عليه لمعرفة كل تفاصيل يومه بشكل مستمر، مثل «رايح فين وجاي منين»، لأنه يشعر حينها أن تلك المرأة تتجسس عليه.

وأردف أستاذ العلوم السياسية أن الرجل بطبيعة الحال كائن أناني، صحيح هو الجدع والشهم الذي يحب مساعدة الجميع، لكن هذا لا يمنع أنانيته في التعامل مع شريكة حياته.

الفلوس

وأشار الدكتور خالد مقلد أمين عام الاتحاد العربي لريادة الأعمال، إلى أن الأموال «الفلوس» تأتي في مقدمة الخطوط الحمراء للرجل، موضحا أن الرجل لا يحب أن تحدثه شريكة حياته عن الأموال سواء كان بشكل إيجابي أو سلبي، مؤكدا أن تلك نقطة حمراء كبيرة بالنسبة للرجل.

وأضاف «مقلد» خلال لقائه بحلقة اليوم من البرنامج، المذاع على شاشة cbc، أن تدخل الأهل في علاقتهم، خط أحمر آخر بالنسبة للرجل، ناصحا الراجل بضرورة التقليل من تلك الخطوط الحمراء، لأنها كلما كثرت كلما كان التباعد العاطفي بين الرجل وشريكة حياته أكبر.

الإساءة

وقال الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير دار الهلال، إن الإساءة تأتي في مقدمة الخطوط الحمراء التي يضعها الرجل، فلا يجب على شريكة حياته بأي حال من الأحول أن توجه أي إساءة له، وأنه من المفترض أيضا أن لا يقوم الرجل بتوجيه أي إساءة لزوجته بأي شكل من الأشكال.

وأكمل: «الإساءة لا تقتصر فقط بالنسبة للرجل عليه، ولن يرضى أن توجه أي إساءة إلى أحد من أفراد عائلته».