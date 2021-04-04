بعد قرار إلغاء «بابل شيت».. أولياء أمور: قرار صائب فرح الأمهات وريح الطلبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

خبر أعاد فرحة الأمهات والطلاب، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، أن الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة فى أبريل وشهر مايو بنفس ورقة الأسئلة وليست «بابل شيت» ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

يستعرض «هُن»، آراء الامهات بعد قرار وزارة التربية والتعليم.

شيرين: بشكر دكتور طارق شوقي على الاستجابة لأولياء الأمور

شعرت شيرين حمدي، والدة طالب بالصف الثاني الثانوي، بالارتياح من هذا القرار، قائلة أثناء حديثها لـ«هُن»: بشكر دكتور طارق على الاستجابة لأولياء الأمور في أن الطلاب لم يتعاملوا ولم يتدربوا على البابل شيت لأنه محتاج تدريب لفهم هذه النوعية من الامتحانات.

تتمنى «شيرين»، إعادة النظر في جدول امتحانات الثانوية لتحقيق مصلحة الطلاب: «الامتحان المجمع صعب جدا بالنسبة للمرحلة الثانوية لأن مناهج ابتدائى وإعدادى غير منهج ثانوى لأنه دسم جدا، ومش هنقدر نخلص المنهج وصعب امتحان 3 مواد 45 سؤال في ساعة و4 مواد وفى ساعة ونصف صعب جدا، والوقت غير كافى نهائيا، والامتحانات كل يوم مفيش وقت أيضا بين الامتحانات لمذاكرة المواد الأخرى والجدول صعب جدا والوقت غير كافى للمذاكرة والتركيز».

ماجدة: قرار صائب وانقذ الطلاب

لم تختلف وجهة نظر ماجدة طه، أحد أولياء الأمور، التي أعربت عن سعادتها بالقرار: «قرار صائب، انقذ الطلاب، لعدم تدريبهم على نوعية هذه الامتحانات، ومحتاجة تركيز أكبر من الطلبة».

وأضافت: «المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتى أن الـ3 مواد في ورقة امتحان واحدة، ومحتاجين من وزير التعليم إعادة النظر في الموضوع ده، لتحقيق مصلحة الطلاب».

نجلاء: نشكر وزير التعليم مراعاته مصلحة الطلاب

وقدمت نجلاء سيد، والدة طالبة بالصف الثاني الثانوي، الشكر لوزير التعليم، بسبب حرصه على مصلحة الطلاب، والنظر إلى مخاوفهم قبل بدء الامتحانات: «قراره فعلا فرح الأمهات، وريح الطلبة».